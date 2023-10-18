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Lionel Messi sahneye çıktı Arjantin güle oynaya kazandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Lionel Messi sahneye çıktı Arjantin güle oynaya kazandı

FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri 4. hafta maçlarında Arjantin, Peru'yu 2-0 yenerken, Brezilya, Uruguay'a 2-0 mağlup oldu.

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FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri 4. haftasında 5 maç oynandı.

Arjantin, yıldız golcüsü Lionel Messi'nin ilk 11'de sahaya çıktığı maçtaki 32. ve 42. dakikalardaki golleriyle deplasmanda Peru'yu 2-0 mağlup etti.

Messi, bir önceki eleme maçında, Paraguay'a karşı oyuna 53. dakikada girmişti.

Bu galibiyetle, Arjantin elemelerde 4'te 4 yaparak 12 puanla grupta zirvede yer aldı.

Brezilya Uruguay'a yenildi

Brezilya ise deplasmanda Uruguay'a 42. dakikada Darwin Nunez ve 77. dakikada Nicolas de la Cruz'un golleriyle 2-0 yenildi.

Brezilya'nın yıldız futbolcu Neymar, maçta dizinden sakatlanarak 45+4. dakikada oyundan çıktı. Takım doktorunun sakatlığın boyutu ile açıklama yapmak için erken olduğunu söylediği belirtildi.

Bu maçın ardından, Uruguay ve Brezilya, grupta 7'şer puanla Arjantin'in ardından sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada bulunuyor.

Alınan sonuçlar şöyle:

Venezuela - Şili: 3-0

Paraguay - Bolivya: 1-0

Ekvador - Kolombiya: 0-0

Uruguay - Brezilya: 2-0

Peru - Arjantin: 0-2

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