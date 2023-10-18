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Çin'de 3 yıl tutuklu kalan gazeteci suçunu açıkladı!

Çin'de 3 yıl tutuklu kalan gazeteci suçunu açıkladı!

Çin'de "casusluk" suçlamasıyla 3 yıl tutuklu kalmasının ardından tahliye edilen Avustralyalı gazeteci Çıng Ley, Çin Küresel Televizyon Ağı (CGTN) için çalışırken "yayın yasağını ihlal ettiği" için tutuklandığını söyledi.

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Çıng, serbest bırakıldıktan sonra Sky News Australia'ya verdiği röportajda, Çin'de tutuklanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çin'de Ağustos 2020'de gözaltına alındığında devlet televizyonu CGTN'de sunuculuk yaptığını belirten Çıng, tutuklanma nedeninin bir yayın esnasında Pekin hükümeti tarafından uygulanan yayın yasağını birkaç dakikalığına ihlal etmek olduğunu belirtti.

Çıng, söz konusu yayın yasağı hakkında detay vermedi.

Çin'de Ağustos 2020'de gözaltına alınıp, Şubat 2021'de "casusluk" suçlamasıyla tutuklanan Çıng, tahliye edilmesinin ardından 11 Ekim'de Avustralya'ya dönmüştü.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, 12 Ekim'de yaptığı açıklamada, Çin'de 3 yıl casusluk suçlamasıyla tutuklu bulunan Çin ve Avustralya vatandaşı gazeteci Çıng Ley'in tahliyesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileştiğini söylemişti.

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