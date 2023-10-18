Meral Akşener'den İsrail tepkisi! Netanyahu 21. yüzyılın yeni Hitler’idir

İYİ Parti lideri Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu. İsrail'in, Gazze'deki hastane saldırısına sert tepki gösterdi: "Bu saatten sonra, katil Netenyahu için, söylenecek hiçbir söz kalmamıştır. O, 21’inci yüzyılın, yeni Hitler’idir. Holokost’u yaşamış bir halkın, yüz karasıdır. Zaman farklı, zihniyet aynı zihniyettir. Ve derhal yargılanmalıdır." dedi.

Abone ol

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına tepki gösteren Akşener, "Netanyahu 21. yüzyılın yeni Hitler'idir" dedi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasına İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği hastane saldırısına değinen Akşener, "Bunun adı terörle mücadele değil bizzat terörün kendisidir" dedi.

Akşener'in konuşmasından satır başları:

Dün akşam, Gazze'den gelen bir haberle sarsıldık. Yaşadığı terör saldırısından sonra, teröre karşı savaş iddiasıyla, yola çıkan İsrail'in sivilleri bile hedef alabilen, gaddarlığı, dün gece Gazze'de, bir hastaneyi bile bombalayacak kadar alçalmış, ve terörizme dönüşmüştür.

Bunun adı, düpedüz terördür

Evet, değerli dava arkadaşlarım. Bunun adı, düpedüz terördür. Çünkü devletler, hastane bombalamaz. Devletler, sivilleri hedef almaz. Dün gece, tüm insani değerleri, hiçe sayan, artık alçak bir mezalime dönüşen bu eylemler teröre karşı savaş değil Bizzat Netenyahu terörüdür.

Dün gece yaşananlar, tarihi bir ibret vesikasıdır. Dün gece yaşananlar, 1938 yılı Almanya'sında yaşayan Yahudilerin, bir soğuk kasım akşamı yaşadıklarının, günümüzdeki gölgesidir.

Hitler canisinin

Hitler canisinin, Kristal Gece Komplosu'nun, mağduru olan bir halkın lideri bugün çıkmış, yeni bir kristal gecenin, faili olmuştur. Önce çıktılar ‘Hastaneyi Hamas bombaladı, biz yapmadık.' dediler. Kimse bu yalana inanmayınca bu sefer de, ‘İslami Cihad Örgütü'nün attığı füze, yolunu şaşırdı' diyecek kadar alçaldılar.

Bu saatten sonra, katil Netenyahu için, söylenecek hiçbir söz kalmamıştır. O, 21'inci yüzyılın, yeni Hitler’idir. Holokost'u yaşamış bir halkın, yüz karasıdır. Zaman farklı, zihniyet aynı zihniyettir. Ve derhal yargılanmalıdır.

Bölgemiz ve 21'inci yüzyılın dünyası bu katıksız barbarlığa, daha fazla sessiz kalamaz. Medeni değerleri savunduğunu iddia eden her ülke her uluslararası örgüt, her insan bu vahşete karşı, tutum almalıdır.

Dünya, yeni ve ağır bedeller ödeyecektir

Yoksa, savunduğunu iddia ettiği değerleri, inkar etmiş olur. Dün, Hitler'in Çekoslovakya'yı işgaline ses çıkarmayan, Rusya, Fransa ve İngiltere yönetimleri nasıl ki, halklarının, acı bedeller ödemesine sebep oldularsa bugün de, bu zıvanadan çıkmış faşiste, dur diyemeyen bir dünya, yeni ve ağır bedeller ödeyecektir.

O nedenle, buradan tüm dünyaya, bir çağrıda bulunuyorum: Kafaları kuma gömmenin zamanı, artık geçmiştir. İçinde Filistinlileri barındırmayan, demokrasi ahkamları üzerinden, mağduriyet üretme çabalarının vadesi, artık dolmuştur.

Dünkü büyük soykırımın, acıları üzerinden, bugünün terörünü, aklama ikiyüzlülüğü de artık bayatlamıştır. Vakit artık, çok geç olmadan, bu gidişata dur deme vaktidir. Vakit artık, sağduyu ve vicdanı, hakim kılma vaktidir. Vakit artık, vahşete son verip, adaletin ve hukukun önünü açma vaktidir.

Dünya için bir sınav

Yaşananlar, dünya kamuoyu için, büyük bir sınavdır. Ya bu acılardan ders alıp, yaraları saracağız. Ya da Ortadoğu'nun, bir acı ve gözyaşı coğrafyası kalmasına göz yumacağız.

Ya vicdanda ve adalette birleşeceğiz; Ya da, bir daha birleşmemek üzere, nefretle ayrışacağız. Ya bu sınavı geçip, insani değerleri, dünyada hakim kılacağız, Ya da sınıfta kalıp, zulmün hüküm sürdüğü, yeni bir dünyaya, boyun eğeceğiz.

Enflasyon tepkisi

Her gün, yeni bir olayı, ya da, yeni bir açıklamayı tartışıyoruz. Her gün, yeni polemiklere maruz kalıyoruz. Ama bir konu var ki, aslında hiç değişmiyor. Ve iktidar da, nedense, hiç bu konuya girmiyor, giremiyor. O konuda da, elbette ekonomi.

Ekonominin gündemi değişmiyor ama üzerimizde yarattığı yıkım, her gün büyüyor, derinleşiyor. Geçim sıkıntısı, her gün daha da artarak büyüyor.

‘Ekmek, aslanın ağzında yatar, midesinde biter' derlermiş. Ama artık o aslan, ağzı da, midesi de boş geziyor.

Enflasyon ve hayat pahalılığı, ülkemizdeki ailelerin, her bir ferdini, ayrı ayrı etkiliyor. Özellikle çocuklarımız, derinleşen yoksulluğu, daha fazla hissediyor. Çünkü okullar açıldı. Bir yandan, kitap, defter masrafları diğer yandan da, giyim, kuşam, servis masrafları derken ailelerimiz günden güne, çıkmaza sürükleniyor.

Zamlar eriyip gitti

Temmuz ayında, büyük gürültüyle yapılan maaş zamları, eriyip gitti. Kış, kapıya dayandı. Artan fiyatların yanına, bir de, ısınma masrafları eklenecek. Üstelik dünya yine, savaşla karşı karşıya. Yani bu ne demek? Bu, enerji fiyatları, daha da artacak demek.

Hızla yükselen enerji fiyatları da, bizim için, hem zam, hem de cari açık demek. Biliyorsunuz, daha yeni, motorine, 2 lira 23 kuruş zam geldi. Tabii ki sırada, benzin zammı var.

Seçim öncesi verilen müjdeler, yapılan açılışlar, söylenen büyük sözler, hala hafızamızda. Ama ne hikmetse, maalesef milletimizin payına, zamdan başka bir şey düşmüyor.

Emekliler açıklaması

Emeklimizin, asgari ücretlimizin aldığı maaş, açlık sınırının altında kaldı. Çalışan nüfusumuzun, neredeyse yarısı, asgari ücretli. Yani çalışanlarımızın neredeyse yarısı, açlık sınırının altında yaşamaya, mahkûm edildi.

Milletimiz âdeta, can çekişiyor. Ama iktidar, kendi elleriyle sebep oldukları enflasyon için bile, faturayı yine, milletimize kesiyor. Böyle bir utanmazlık, böyle bir vicdansızlık olabilir mi? Daha dün meydanlarda, bülbül gibi şakıyıp, bol keseden, vaatler verirken bugün, dut yemiş bülbüle döndüler.

İkramiye tepkisi

Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta emeklimize, 5 bin liralık “ödeme” yapılacağı söylendi. Şimdi bu arkadaşların, ‘ödeme’ dedikleri, maaş mı? Değil. İkramiye mi? Değil. Öyleyse nedir? Belli değil.