ABD Başkanı Joe Biden'dan İsrail'in katliamına tam destek! 'Patlama' deyip Filistinlileri suçladı

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de en az 660 kişinin hayatını kaybettiği hastane saldırısı sonrası İsrail'i ziyaret ediyor. Uçağın kapısında İsrail Başbakanı Netanyahu ile kucaklaşan Biden, hastane katliamı nedeniyle İsrail'i aklayıp, katliamı Filistin tarafının yaptığını iddia etti. İsrail'in hastane bombalamasına da 'patlama' demekten geri durmadı.

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Hamas'ın, İsrail'e yönelik başlattığı "Aksa tufanı" operasyonu sonrası Ortadoğu kana bulanırken İsrail'in Gazze'ye başlattığı yoğun saldırıları devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısı sonrası Filistin, Ürdün ve Mısır görüşmeyi iptal edince Tel Aviv'e geldi. Biden, uçaktan iner inmez önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ardından Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a sarıldı.

Biden'ın Gazze'de yaşananlara rağmen oldukça keyifli olduğu dikkatlerden kaçmadı. Biden'ın uçağında bulunan bir Reuters muhabiri, ABD Başkanı Joe Biden'ın "Gazze'deki savaşla ilgili istişarelerde bulunmak üzere" İsrail'e geldiğini söyledi. Bir süre sohbet eden üçlü ardından havaalanından ayrıldı. Ardından Biden ve Netanyahu ortak açıklama yaptı.

Biden: Hastanedeki 'patlama'yı diğer taraf yapmış gibi görünüyor!

ABD Başkanı Biden'ın skandal açıklamaları...

- ABD'nin İsrail'in yanında olduğunu herkes bilsin. Hamas'ın saldırılarında binlerce insan katledildi, birçok insan rehin alındı. Öyle korkunç şeylere sebep oldular ki bunlar akıl dışı.

- Amerikalılar da sizinle aynı fikirde, endişeli. İsrail kendini savunmak için ne gerekiyorsa yapabilir, bunun olmasını da temin edeceğiz. Hamas bütün Filistin halkını temsil etmiyor, onlara acıdan başka bir şey getirmedi.

Hastane katliamına 'patlama' dedi

- Şu da hatırlanmalı Hamas, Filistin halkını temsil etmiyor. Çok üzgünüm, çok sinirliyim Gazze hastanesindeki patlamadan dolayı. Hastanedeki patlamayı diğer taraf yapmış gibi görünüyor.

Ne gerekiyorsa yapın arkanızdayız!

- Kendinizi savunmanız için ne gerekiyorsa yapın, arkanızdayız. İsrail saldırılara cevap verdi ve bu bence devam etmeli.

- Filistin halkının hayat kurtarma tekniğini geliştirmeyi istiyorum. ABD olarak biz böyleyiz. İsrail'de olduğum için mutluyum. İsrail halkına seslenmek istiyorum. Cesareti, kararlılığı gerçekten etkileyici.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun açıklamaları...

- Hamas kadınları ve çocukları kaçırdı. Bizim sinirimizi siz de paylaşıyorsunuz biliyorum. 7 Ekim'de 1400 İsrailli öldürüldü. Bu 50 binden fazla Amerikalının öldürülmesi, onlarca 11 Eylül saldırısı gibi.

- ABD Nazi'leri yenmek için bizimle birlikte hareket etti şimdi de Hamas'ı alt etmek için bizimle birlikte hareket edecek. Bu savaş sırasında bir ABD başkanının ilk ziyareti. Sizin bireysel desteğinizi gösteriyor. İsrail halkı adına size teşekkür ediyorum.

Beyaz Saray: İsrail'e zor sorular soracak

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden, Tel Aviv'e yapacağı ziyaret kapsamında İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail'in savaş kabinesiyle görüşecek.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Biden'ın ziyareti sırasında, "İsrail'in gerçek dostu olarak" bölgedeki durumla ilgili bilgiler alacağını, İsrail'in hedefleri ve gelecek planlarına ilişkin görüşmeler yapacağını açıkladı.

Kirby, Biden'ın İsrailli liderlere "zor sorular" yönelteceğini ancak üslubunun, "tehditkar veya düşmanca değil, gerçek bir dost" gibi olacağının altını çizdi.

Biden'ın, var olan gerilimin ilerlemesini istemediklerini vurgulayacağını kaydeden Kirby, "ulus veya terörist gruplar fark etmeksizin" gerilimi artıracak her türlü aktöre engel olmak istediklerini belirtti.