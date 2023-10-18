BIST 7.966
DOLAR 28,01
EURO 29,61
ALTIN 1.750,52
HABER /  GÜNCEL

Merih Demiral İbrahim Suresi'nin 42. ayetini paylaştı Filistin'e destek mesajı

Merih Demiral İbrahim Suresi'nin 42. ayetini paylaştı Filistin'e destek mesajı

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, İsrail ordusunun saldırıları altındaki Filistin için dayanışma mesajı verdi.

Abone ol

Kuran-ı Kerim'deki İbrahim Suresi'nin 42. ayetini İngilizce olarak sosyal medya hesabından paylaşan milli futbolcu, "Sakın, Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! O sadece, onların işini bir güne erteliyor ki, o gün gözleri dehşetten dışarı fırlayacak." ifadelerine yer verdi.

Merih Demiral yaptığı paylaşımda, Filistin bayrağı ve dua emojisi kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
"Dört büyüklerden" İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına tepki
"Dört büyüklerden" İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına tepki
Ayvalık açıklarında 49 düzensiz göçmen kurtarıldı!
Ayvalık açıklarında 49 düzensiz göçmen kurtarıldı!
Yaşayan futbol efsanesi Messi, yine rekor kırdı!
Yaşayan futbol efsanesi Messi, yine rekor kırdı!
ABD Başkanı Joe Biden'dan İsrail'in katliamına tam destek! 'Patlama' deyip Filistinlileri suçladı
ABD Başkanı Joe Biden'dan İsrail'in katliamına tam destek! 'Patlama' deyip Filistinlileri suçladı
Çorum'da inanılmaz kurtuluş! Hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı!
Çorum'da inanılmaz kurtuluş! Hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı!
Eşiyle tartıştı, sinirlenip evini ateşe verdi!
Eşiyle tartıştı, sinirlenip evini ateşe verdi!
Çin'de 3 yıl tutuklu kalan gazeteci suçunu açıkladı!
Çin'de 3 yıl tutuklu kalan gazeteci suçunu açıkladı!
Meral Akşener'den İsrail tepkisi! Netanyahu 21. yüzyılın yeni Hitler’idir
Meral Akşener'den İsrail tepkisi! Netanyahu 21. yüzyılın yeni Hitler’idir
Bu sene pul biber ihracatı yüzde 27 arttı!
Bu sene pul biber ihracatı yüzde 27 arttı!
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu olağan toplantısı 5 Kasım'da yapılacak
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu olağan toplantısı 5 Kasım'da yapılacak
TAB Gıda'nın halka arzında talep toplama başladı
TAB Gıda'nın halka arzında talep toplama başladı
Okulların 2024 yılı pansiyon ücretleri belirlendi
Okulların 2024 yılı pansiyon ücretleri belirlendi