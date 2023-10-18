BIST 7.966
DOLAR 28,01
EURO 29,61
ALTIN 1.750,52
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Samsun'da narkotik uygulaması: 39 kişi yakalandı!

Samsun'da narkotik uygulaması: 39 kişi yakalandı!

Samsun'da polis tarafından il genelinde düzenlenen narkotik uygulamasında 39 kişi yakalandı.

Abone ol

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe emniyet müdürlüğü ve asayiş şube ekiplerinin de desteğiyle dün saat 08.00 ile bugün saat 08.00 arası il genelinde narkotik uygulaması yaptı.

Uygulamada, bin 122 şahıs ve 147 araçta arama yapıldı. Aramalarda, 120.07 gram metamfetamin, 675 adet sentetik ecza, 1 hassas terazi, 5.77 gram esrar, 8 adet uyuşturucu kullanımına yarar aparat, 3 adet ruhsatsız tabanca, 32 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, 4 adet kuru sıkı fişeği, 1 yoklama kaçağı şahıs ele geçirildi. Yakalanan toplam 39 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Emlakta kayıt dışı satış yapanlar yandı! Cezası 100 bin TL!
Emlakta kayıt dışı satış yapanlar yandı! Cezası 100 bin TL!
İstanbul Valiliği: İsrail protestolarında 1 kişi öldü, 5 kişi gözaltına alındı 63 kişi yaralandı
İstanbul Valiliği: İsrail protestolarında 1 kişi öldü, 5 kişi gözaltına alındı 63 kişi yaralandı
Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası başlıyor
Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası başlıyor
Merih Demiral İbrahim Suresi'nin 42. ayetini paylaştı Filistin'e destek mesajı
Merih Demiral İbrahim Suresi'nin 42. ayetini paylaştı Filistin'e destek mesajı
"Dört büyüklerden" İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına tepki
"Dört büyüklerden" İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına tepki
Ayvalık açıklarında 49 düzensiz göçmen kurtarıldı!
Ayvalık açıklarında 49 düzensiz göçmen kurtarıldı!
Yaşayan futbol efsanesi Messi, yine rekor kırdı!
Yaşayan futbol efsanesi Messi, yine rekor kırdı!
ABD Başkanı Joe Biden'dan İsrail'in katliamına tam destek! 'Patlama' deyip Filistinlileri suçladı
ABD Başkanı Joe Biden'dan İsrail'in katliamına tam destek! 'Patlama' deyip Filistinlileri suçladı
Çorum'da inanılmaz kurtuluş! Hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı!
Çorum'da inanılmaz kurtuluş! Hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı!
Eşiyle tartıştı, sinirlenip evini ateşe verdi!
Eşiyle tartıştı, sinirlenip evini ateşe verdi!
Çin'de 3 yıl tutuklu kalan gazeteci suçunu açıkladı!
Çin'de 3 yıl tutuklu kalan gazeteci suçunu açıkladı!
Meral Akşener'den İsrail tepkisi! Netanyahu 21. yüzyılın yeni Hitler’idir
Meral Akşener'den İsrail tepkisi! Netanyahu 21. yüzyılın yeni Hitler’idir