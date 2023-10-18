Cübbeli Ahmet Hoca ile Ümit Özdağ birbirine girdi! Konu Gazze'deki katliam...

Cübbeli Ahmet hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İsrail-Filistin savaşı nedeniyle birbirine girdi. Ümit Özdağ, canlı yayında Ümit Özdağ'ın "Artık Arap çöllerinde Mehmetçiğin dökeceği kan yok" dedi. Cübbeli Ahmet Hoca 'yuh olsun' deyip meydan okudu. Ümit Özdağ, "O söz Atatürk'ün sözüdür' cevabı verdi.

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İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi’ni vurup 66'dan fzla sivili katletmesinin ardından Türkiye sokağa döküldü. Protestolar sırasında 'Mehmetçik Kudüs'e' sloganları atıldı. Türk askerinin Filistin'e gitmesini "Cübbeli Ahmet" de savundu. Ümit Özdağ, Cübbeli Ahmet'in sözlerine sert bir yanıt verdi.

Ümit Özdağ zihniyetine yuh olsun

Protestolar sürerken Cübbeli Ahmet Hoca, "Şu saatte Flash TV'de 'Mehmetçik Gazze'ye gidecek mi?' sorusunu cevaplarken; 'Artık Arap çöllerinde Mehmetçiğin dökeceği kan yok7 şeklinde cevap vererek Gazze’mizi, Filistin’imizi, Kudüs’ümüzü ve Mescid-i Aksâmızı 'Arap çölleri' diye aşağılayan Ümit Özdağ zihniyetine yûh olsun diyorum." dedi.

Cübbeli Ahmet Hoca, "Herkes bilsin ki bu savaş Gazze'de bitmeyecek, Mescid-i Aksâ'da durmayacak, 20 küsûr vilâyetimizin de içinde bulunduğu "Vaad edilmiş Topraklar" projesini gerçekleştirinceye kadar Yahûdî ve arkasındaki küffâr durmayacak." diye devam etti.

O sözler Atatürk'ün sözleri...

Cübbeli'nin bu paylaşımına cevap veren Ümit Özdağ, ise “Cübbeli Ahmet”e ilgili sözlerin Atatürk’ün söylediğini hatırlatarak "Türk askerinin kanının bir daha Arap çölleri için dökülmeyeceğimi söyleyen Trablusgarp’ta,, Filistin’de, Suriye’de savaşan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Atatürk ve Türk askeri cephede savaşırken siz medrese mensupları 'din adamı askere gitmez' masalı ile fiilen asker kaçağı durumundaydınız." dedi.