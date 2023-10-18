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İYİ Parti'den Sinan Aygün açıklaması! 'Adaylık' iddiası konuşuluyordu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İYİ Parti'den Sinan Aygün açıklaması! 'Adaylık' iddiası konuşuluyordu

 İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Meral Akşener'in eski CHP Milletvekili Sinan Aygün ile görüşmesine ilişkin konuştu. Zorlu, "Şaşkınlıkla karşılıyoruz. Ortaya atılan adaylık ile ilgili iddialar tamamen gerçek dışıdır." dedi.

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İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının dün Genel Başkan Meral Akşener'in eski CHP Milletvekili Sinan Aygün ile görüşmesine ilişkin sorularını cevapladı.

Zorlu, "Böylesine bir vahşet yaşanırken ülkemizin bütün gündeminin bununla meşgul olup, buna odaklanmamız gerekirken, nezaket çerçevesinde geçmiş bir yemeğin böyle bir konu haline getirilmesini şaşkınlıkla karşılıyoruz.

"Adaylık ile ilgili iddialar tamamen gerçek dışıdır"

Doğrusu sadece şunu ifade edebilirim; ortaya atılan adaylık ile ilgili iddialar tamamen gerçek dışıdır, altını çizmek isterim. Ankara ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah önümüzdeki günlerde olgunlaştığı zaman paylaşacağız" dedi.

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