Netanyahu'ya yakın isimden itiraf gibi paylaşım! Ölü sayısı artınca sildi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eski dijital medya sorumlusu Hananya Naftali'nin, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik kanlı saldırının ardından itiraf gibi bir paylaşım yaptı

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İsrail, Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırılarında hastaneyi hedef aldı. Gazze’deki Baptist Hastanesi’nin (Al Ahli Arab Hastanesi) İsrail savaş uçakları tarafından bombalandı. Saldırı sonucunda en az 500 kişi hayatını kaybetti.

İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yakın isimlerden birisi olarak bilinen Hananya Naftali'den ise itiraf gibi bir paylaşım geldi.

Ölü sayısı arttı sonra sildi

Naftali sosyal medya hesabından 'İsrail Hava Kuvvetleri, Gazze'deki bir hastanenin içindeki Hamas terörist üssünü vurdu' paylaşımını yaptı. Ancak ölü sayısı artması üzerine gönderisini sildi.

Al Jazeera'da yer alan habere göre, son birkaç yıldır Netanyahu'nun dijital ekibinin bir parçası olarak çalışan Naftali, İsrail'in hastaneyi vurduğunu belirten haberi de yanlışlıkla paylaştığını iddia etti.

Zirve iptal edildi

ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail ziyaretinde Mısır, Filistin ve Ürdün liderleriyle bir araya gelecekti. Filistin yönetimi lideri Mahmud Abbas, hastane saldırısının ardından Biden'la görüşmesini iptal etti.Ürdün de benzer bir adım attı, dörtlü zirvenin yapılmayacağını duyurdu. Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, şu anda savaşı durdurmaktan başka herhangi bir konuda konuşmanın bir faydası olmadığını söyledi.