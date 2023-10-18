Gün ağardı İsrail'in hastane katliamının yeni görüntüleri kan dondurdu!

İsrail'in hastane saldırısı dünyayı ayağa kaldırdı. Birleşmiş Milletler, "Okullar, hastaneler hedef değildir. Sviller ve sağlık tesislerine yönelik saldırılara son verilmeli" ifadelerinin yer aldığı bir açıklama yaptı ve saldırıyı kınadı.