Gün ağardı İsrail'in hastane katliamının yeni görüntüleri kan dondurdu!
İsrail'in tam ablukaya aldığı Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ne hava saldırısında en az 500 kişinin hayatını kaybetti. Saldırıya dünyadan tepkiler yağarken, birçok ülkede işgalci İsrail'in çoğu çocuk sivillerin olduğu hastaneyi hedef alması protesto edildi. Facianın boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı. Saldırı sonucu, hastane ağır hasar gördü. Bölgedeki vatandaşlar, kullanılabilir durumdaki eşyaları topladı. İşte İsrail katliamından kahreden kareler...
İsrail savaş uçakları Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef aldı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, ilk belirlemelere göre 500 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Hamas yaptığı açıklamada "Gazze'deki hastane saldırısı soykırımdır" ifadelerini kullandı. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, saldırıdan ABD'yi sorumlu tuttu.
Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Gazze'deki El Ahli Hastanesi'nin bombalanması sonrasında üç günlük yas ilan etti.
İsrail'in hastane saldırısı dünyayı ayağa kaldırdı. Birleşmiş Milletler, "Okullar, hastaneler hedef değildir. Sviller ve sağlık tesislerine yönelik saldırılara son verilmeli" ifadelerinin yer aldığı bir açıklama yaptı ve saldırıyı kınadı.