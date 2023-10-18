İsrail Gazze'de hastaneyi vurdu en az 500 kişi öldü! Canlı yayında savaş suçu

İSRAİL dünyanın gözü önünde canlı yayında savaş suçu işlemeye devam ediyor. Günlerdir sivilleri katleden İsrail savaş uçakları, şimdi de Gazze Şeridi’nde bulunan Baptist Hastanesi’ni (Al Ahli Arab Hastanesi) vurdu. Saldırıda en az 500 can kaybı var. Yetkililer, enkaz altında çok sayıda kişinin olduğunu açıkladı. Filistin'de, 3 günlük yas ilan edildi. İşte dakika dakika canlı anlatımla Gazze'de yaşananlar...

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Hamas'ın 7 Ekim saldırısının ardından savaş uçaklarıyla Gazze'de sivil katliamı yapan İsrail, tüm dünyanın gözü önünde savaş suçlarına her gün bir yenisini eklemeyi sürdürüyor. İsrail savaş uçakları Gazze’deki Baptist Hastanesi’ni (Al Ahli Arab Hastanesi) vurdu. Filistin'de 3 günlük yas ilan edildi.

Anglikan Kilisesi’nin yönettiği hastaneye saldırıda hastalar, kadınlar ve çocukların da olduğu en az 500 kişi hayatını kaybetti. Enkaz altında yüzlerce insanın olduğu belirtilirken, olay yerine giden gazetecilerin anlattıkları kan dondurdu. Al Jazeera haberine göre, Al Ahli Baptist Hastanesi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı bini geçebilir.

İşte İsrail-Filistin savaşının 12. gününde yaşananlar...

04:45 Hamas: Saldırı durursa rehineleri serbest bırakırız

ABD merkezli NBC'ye konuşan bir üst düzey Hamas yetkilisi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ni vurmayı bırakması durumunda 1 saat için tüm İsrailli sivil rehinleri serbest bırakmayı kabul edeceklerini söyledi. Yetkili, İsrailli askerlerin sadece İsrail'in elindeki Filistinlilerin serbest bırakılması durumunda serbest bırakılacağını ifade etti.

04:25 Blinken, 'İsrail hastaneyi vurdu' diyemedi

"Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesindeki 'patlama' nedeniyle derin üzüntü" duyduğun belirten ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ABD'nin sivil hayatın korunmasını savunduğunu kaydetti. Blinken, mesajında, "İsrailli ve Filistinli tüm siviller korunmalı." ifadesine yer verdi.

04:00 Baptist Hastanesi katliamı benzersiz ve tarif edilemez

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı sosyal paylaşım sitesinde, Bakanlık Sözcüsü Dr. Eşref el-Kudra açıklama yaptı. "Baptist Hastanesi katliamı benzersiz ve tarif edilemez" diyen Kudra, şu bilgileri verdi: "Yüzlerce kurban hastaneye ulaştı ve acil yardım ekipleri halen ceset parçalarını çıkarmaya çalışıyor. Kurbanların çoğu, çocuklar ve kadınlardı. Kurbanların bir kısmı kafaları kopuk, parçalanmış vücutları ve iç organları dışarı çıkmış şekilde geldi." Kudra, kurbanların ve yaralıların sayısının, sağlık ekiplerinin ve ambulansların kapasitesini aştığına dikkati çekerek, "Doktorlar yerde ve koridorlarda anestezi olmaksızın ameliyatlar yapıyordu" dedi.

03:45 İran son sözünü söyledi: Zaman bitti

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdüllahiyan, "Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'nde binden fazla kadın ve çocuğun katledilmesinin ardından insanlığın İsrail'e karşı birleşmesi" için çağrı yaptı. X hesabından yaptığı açıklamada "Zaman bitti" diyen Hüseyin Emirabdüllahiyan, “Siyonist rejimin, Baptist Hastanesi'nde binden fazla masum kadın ve çocuğu bombalayıp katletmesiyle işlediği korkunç suçun ardından, IŞİD ve onun ölüm makinesinden daha fazla nefret edilen bu sahte rejime karşı insanlığın küresel birliğinin zamanı gelmiştir. Zaman bitti" diye yazdı.

03:13 Hastanede cenazeler arasında basın toplantısı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanı Yardımcısı Yusuf Ebu er-Riş, basın toplantısında, bu saldırının, İsrail'in El-Ehli hastanesine yönelik ilk saldırısı olmadığını söyledi. İsrail güçlerinin 14 Ekim'de hastaneye 2 saldırı gerçekleştirdiğini aktaran Ebu er-Riş, bu saldırılara ilişkin fotoğrafları gösterdi. Ebu er-Riş, İsrail güçlerinin ilk saldırıdan sonra hastane müdürü Mahir Ayyad ile irtibata geçerek, "Dün iki bombayla uyarıldınız, neden şu ana kadar hastane boşaltılmadı?" dediğini aktardı.

01:50 Mahmud Abbas: İsrail tüm kırmızı çizgileri aştı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, El-Ehli Hastanesi'ne yapılan saldırıyı "iğrenç bir savaş katliamı" olarak niteledi ve "buna tolerans gösterilemeyeceğini" ifade etti. Abbas, "İsrail tüm kırmızı çizgileri aştı. Onların veya herhangi birinin bizi buradan atmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

01:40 Rusya: Açıkça savaş suçu. Bunun nihai sorumlusu ABD

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yaptığı saldırıyı "açıkça savaş suçu" olarak nitelendirerek, nihai sorumlunun ABD olduğunu söyledi. "Gazze Şeridi'nde bir hastaneye yapılan korkunç saldırı açıkça savaş suçudur." ifadesine yer veren Medvedev, İsrail'in saldırısının nihai sorumlusunun ABD olduğunu belirtti.