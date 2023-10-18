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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Fenerbahçe: 0 - Ankara BŞB Fomget: 1

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Fenerbahçe: 0 - Ankara BŞB Fomget: 1

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Petrol Ofisi, konuk ettiği Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K’ya 1-0 mağlup oldu.

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Fenerbahçe, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 3. hafta erteleme maçında Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K ile karşılaştı. Ankara ekibi, 85. dakikada Olha Ovdiychuk'un kaydettiği golle mücadeleyi 1-0 kazandı.

Bu sonuçla ligdeki ilk mağlubiyetini alan sarı-lacivertliler, ligin 8. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü Fatih Vatan Spor’a konuk olacak. Ligde 7'de 7 yapan Ankara temsilcisi ise liderliğe otururken, 8. haftada ALG Spor ile deplasmanda oynayacak.

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