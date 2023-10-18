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65 yaş üstü ücretsiz toplu taşıma kalkıyor mu? Belediye başkanı alınan kararı duyurdu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
65 yaş üstü ücretsiz toplu taşıma kalkıyor mu? Belediye başkanı alınan kararı duyurdu

EDİRNE'de toplu taşıma araçlarına ücretsiz biniş hakkı olanlar için herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyecek. Belediye Başkanı Recep Gürkan "Abartmasalar iyi olur bazen günde 18 kere binen vatandaşımıza da rastlıyoruz." dedi.

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Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ücretsiz taşıma desteği vermeyi sürdüreceklerini söyledi. 

Sektör temsilcileriyle yaptıkları görüşmede hem 65 yaş üstü hem şehit yakınları, gaziler hem de ücretsiz taşınan diğer vatandaşları mağdur etmeme kararı aldıklarını vurgulayan Gürkan, şunları kaydetti:

"Birçok şehirde başlayan '2 gün ya da 4 gün ücretsiz binersiniz, sonra ücretinizle binersiniz' uygulaması Edirne'de olmayacak. Vatandaşlarımızın yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Edirne'de 65 yaş üstü vatandaşların binişlerinin yüzde 15'ini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yüzde 60'ını Edirne Belediyesi, yüzde 25'ini de toplu taşıma firması karşılıyor.

Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla araçları ücretsiz kullanmaya devam edebilirler. Tabi abartmasalar iyi olur bazen günde 18 kere binen vatandaşımıza da rastlıyoruz."

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