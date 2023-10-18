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İsrail vahşetin suçunu başkasına atmak istiyor! Joe Biden de destek veriyor...

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Mehmet Özışık ve Mert Armağan ile birlikte canlı yayında Filistin'in Gazze'deki zulmünü değerlendiriyor.

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İsrail, Gazze'de kana doymak bilmiyor. Yıllardır Filistin'de uygulanan zulüm son günlerde artık çığırından çıkmaya başladı. Son olarak Gazze'deki sivillerin Güney’e gitmesine söyleyen İsrail askerleri, sivillerin konvoyunu vurdu. Yetmedi bölgeye giden ambulansları bombaladı. İsrail'e yeter mi? Tabii ki yetmez! Bu kez yaralıların tedavi gördüğü hastaneyi bombaladı ve suçu Hamas’a attı. İsrail'in Gazze'deki bu vahşetini Mehmet Özışık ve Mert Armağan'la canlı yayında değerlendiriyoruz.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, gazeteci Mehmet Özışık ve sokak röportajları ile tanınan Mert Armağan ile birlikte canlı yayında Filistin'in Gazze'deki zulmünü değerlendiriyor.

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