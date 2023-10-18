Rusya Devlet Başkanı Putin'den İsrail'in hastane saldırısına tepki

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 500'den fazla Filistinlinin öldüğü hastane saldırısına bir tepki de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den geldi. Putin "felakettir" dedi.

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Putin, Çin’de gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında basın mensuplarının, İsrail'in Gazze’deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısına ve Ukrayna’ya ilişkin sorularını yanıtladı.

Bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını desteklediklerini vurgulayan Putin, "İlkeli bir tutumumuz var ve bunun bugünkü krizle hiçbir ilgisi yok. Biz, her zaman başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen bir Filistin devletinin kurulmasından yana olduk." ifadesini kullandı.

"Trajedi, korkunç bir olay ve felaket"

Putin, el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen saldırıyı değerlendirerek, şunları kaydetti:

"Trajedi, korkunç bir olay ve felaket. İnsani nitelik taşıyan bir yerde yüzlerce insan yaralandı ve yüzlercesi öldü. Bunun, bu çatışmayı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmemiz gerektiğine dair bir işaret olmasını umuyorum. Taraflar, en azından bir şekilde temaslara, müzakerelere başlamalılar."