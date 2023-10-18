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"4 yaşındaki çocuk anaokulundan atıldı" iddiası

"4 yaşındaki çocuk anaokulundan atıldı" iddiası

İzmir'in Torbalı ilçesinde belediyeye ait anaokulunda 4 yaşındaki bir çocuk, iddiaya göre şımarıklık yaptığı gerekçesiyle okuldan atıldı. Çocuğun babası, "Oğlumun okul fobisi oluştu. Artık okula gitmek istemiyor, psikolojisi iyi değil. Bunu hiç kimsenin yapmaya hakkı yok.'' sözleriyle olaya tepki gösterdi. Aile öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu, Torbalı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de olayla ilgili inceleme başlattı.

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İzmir'de Torbalı Belediyesi'ne ait Kültür Sanat Akademisi Anaokulu'na yeni başlayan 4 yaşındaki çocuk, iddiaya göre şımarıklık yaptığı gerekçesiyle okuldan atıldı.

İlçede esnaflık yapan baba Abdulselam Aslan, geçtiğimiz günlerde meydana gelen olay nedeniyle çocuğunda okul fobisi oluştuğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Oğlum büyük heves ve sevgiyle geçtiğimiz günlerde anaokuluna başladı. Okula teslim edip geri döndük, ders bitimine yakın öğretmeni F.E. beni arayarak, 'Ben çocuğunuzla uğraşamıyorum, sürekli şımarıyor. Gelin çocuğunuzu alın ve başka okula yazdırın.' dedi. Oğlumun daha 4 yaşında olduğunu belirterek şımardı diye okuldan mı kovulur dedim, ancak F. Hanım beni dinlemedi. Okula gittiğimde ise ben ve oğlum okuldan kovulduk. Benim oğlumun okul fobisi oluştu. Artık okula gitmek istemiyor.

Psikolojisi iyi değil. Bunu hiç kimsenin yapmaya hakkı yok. Hiçbir çocuğun okuluna kimse engel olamaz, müdahale edemez."

Baba Abdulselam Aslan, öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunduğunu da ekledi.

Öte yandan Torbalı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili inceleme başlattı. Çocuğun ise bir devlet anaokuluna kaydının yapıldığı öğrenildi.

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