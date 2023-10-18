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Otomobil alacaktı, 850 bin lira dolandırıldı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Otomobil alacaktı, 850 bin lira dolandırıldı!

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde yaşayan Sinan Temel, otomobil almak isterken dolandırılarak, tüm birikimini kaybetti.

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Sahibinden.com adlı sitede gördüğü araç ilanının ardından araç sahibini arayarak bilgi alan Sinan Temel, satış işlemleri sırasında 850 bin lira dolandırıldığını söyledi.

İstanbul'daki araç sahibi Y.K. ile görüştükten sonra kuzenine vekalet vererek aracı önce ekspertiz kontrolüne ardından da notere götürüldüğünü anlatan Temel, Y.K.'nin kendisine bir IBAN vererek aracın bedelinin bu hesaba yatırılmasını istediğini, hesaba para yatırdıktan sonra da "para benim hesabıma gelmedi" diyerek satıştan vazgeçtiğini ileri sürdü.

Polise ve savcılığa şikayette bulunduğunu, dolandırıcıların bir an önce yakalanmasını istediğini söyleyen Temel, "Aracın komple pazarlığını bitirdik. Vekalet verdiğim kuzenimle notere gidildi. Notere gidildiğinde IBAN istedik. O bize bir başka kişinin IBAN'ını verdi, biz de komple parayı yatırdık. İşlem bitirmek için imzaya geldiğimizde "para hesabıma yatmadan aracı kesinlikle teslim edemem" dedi. Hiçbir şekilde bir şey yapamadık. Oraya polisler gidip emniyete götürdü. Polis ifadelerini almadan geri serbest bıraktı. Savcı ve emniyete şikayetimizi yaptık. Mağduriyetimiz çok büyük. Bu arkadaşlar hala elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor. Diğer vatandaşlar da mağdur olabilir. Adalet istiyorum. Araç sahibinin kendisine ait hesap numarası dışında hiçbir yere para yatırmayın. Bir sürü dolandırıcılık hikayesi var. Siz de mağdur olmayın" diye konuştu.

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