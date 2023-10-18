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Nice, Filistin'e destek paylaşımı yapan Atal'ı kadro dışı bıraktı

Nice, Filistin'e destek paylaşımı yapan Atal'ı kadro dışı bıraktı

Fransa ekibi Nice, Filistin'e destek paylaşımı yapan Youcef Atal'ın kadro dışı bırakıldığını duyurdu.

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Fransa ekibi Nice, sosyal medyadan Filistin'e destek mesajı paylaşan Cezayirli futbolcusu Youcef Atal'ın kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

27 yaşındaki milli futbolcu 5 yıldır Nice takımında forma giyiyordu. 

Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) mücadele eden Mainz 05 takımı da Filistin'e destek veren sosyal medya paylaşımı nedeniyle futbolcusu Anwar El Ghazi'yi kadro dışı bıraktığını duyurmuştu. 

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