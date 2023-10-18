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Galatasaray'da görevinden istifa etmişti! Yerine gelen isim belli oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Galatasaray'da görevinden istifa etmişti! Yerine gelen isim belli oldu

Galatasaray, Cemal Özgörkey’in görevinden istifa etmesi ardından yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevine Mehmet Cibara'nın getirildiğini açıkladı.

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Galatasaray, Cemal Özgörkey’in görevinden istifa etmesi ardından yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevine Mehmet Cibara'nın getirildiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulunun 17.10.2023 tarihli toplantısında alınan karara göre, Cemal Özgörkey’in görevinden istifa etmesi sonrasında boşalan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine Mehmet Saruhan Cibara getirilmiştir" denildi.

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