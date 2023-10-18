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CHP'de Muharrem İnce kulisi! Kılıçdaroğlu'nun kurultay planı belli oldu

CHP'de Muharrem İnce kulisi! Kılıçdaroğlu'nun kurultay planı belli oldu

Siyaseti karıştıran kulis haberi CHP Kurultayı için geldi. Kılıçdaroğlu'nun kurultay planında Muharrem İnce detayı ortaya çıktı

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Yerel seçimler yaklaşırken kulisleri karıştıran haber geldi. Kılıçdaroğlu'nun kurultayı kazanmak için Muharrem İnce hamlesi ortaya çıktı. CHP'de kurultay 4-5 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek

DW Türkçe'de yer alan habere göre, CHP'nin "İnce'nin bazı kurultay delegeleri üzerinde etkili olduğu ve ibreyi değişimcilerden Kılıçdaroğlu'na çevirebileceği" hesabının yapıldığını aktardı. Muharrem İnce'nin bu konularla alakalı ise olumsuz bir görüşü olmadığı belirtildi..

Muharrem İnce planı

Haberde, İnce'nin partiye dönüşü için atılan adımların CHP içi kaynaklardan doğrulatıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın üst düzey bir partilinin ise "Muharrem İnce'nin yuvası CHP'dir. Süreci bazı CHP'liler başlattı ve Kılıçdaroğlu da karşı çıkmadı" dedi.

İnce'nin CHP'ye dönmesi için başlatılan girişim, Memleket Partisi cephesinde de doğrulandı.

Öte yandan haberde Muharrem İnce'nin görüşleri yer almadı.

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