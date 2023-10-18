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Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu!

Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu!

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, kariyerinde ikinci kez Galatasaray - Beşiktaş derbisinde görev alacak.

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Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, cumartesi günü RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Mustafa Emre Eyisoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge olacak.

İzmir bölgesi hakemi olan Halil Umut Meler, kariyerinde ikinci kez Galatasaray - Beşiktaş derbisinde düdük çalacak. Geçtiğimiz sezon Seyrantepe'de oynanan ve Meler'in yönettiği müsabakayı sarı-kırmızılılar 2-1'lik skorla kazandı.

Halil Umut Meler, daha önce 3 defa Galatasaray - Fenerbahçe, 3 kez de Beşiktaş - Fenerbahçe derbilerinde görev aldı. Söz konusu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 3, siyah-beyazlılar 2 ve Fenerbahçe de 1 kez galibiyet aldı. 1 mücadele ise berabere tamamlandı.

Halil Umut Meler’in düdük çaldığı derbiler şöyle:

21.11.2021
Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2

21.03.2021
Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1

19.07.2020
Beşiktaş: 2 - Fenerbahçe: 0

23.02.2020
Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3

05.11.2022
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1

08.01.2023
Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3

02.04.2023
Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 4

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