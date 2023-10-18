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Kiralarda uzun süre sonra ilk düşüş

Kiralarda uzun süre sonra ilk düşüş

Konut satışlarının azalması, mülk sahiplerini evini kiralamaya yöneltti. Uzun bir süre sonra ilk kez kiralar artmadı düştü. Geçen ay kiralar yüzde 4 geriledi.

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Konutta satış zorlaştı, kiralar geriledi. Eylül ayında konut satışları aylık yüzde 15 azaldı. Bu durum ev satmanın zorlaştığını ortaya koydu.

İlan sitelerinde satılık ev ilanları da artıyor. Bir emlak portalının verilerine göre, geçen ay kiralar da yüzde 4 geriledi.

Uzun bir süre sonra ilk kez düşüş yaşandı. Satılık fiyatları ise yüzde 4 ile enflasyonun biraz altında arttı.

Konutta fiyat artışının yavaşlaması ile Ev satın almayı düşünen pek çok kişi kiralık ev bakmaya başladı. İnternette aramaların yüzde 48,4'ü kiralık konut için yapıldı.

Arsa veya arazi arayanların oranı yüzde 23,3 olarak gerçekleşti. Geri kalan yüzde 28,3'lük kısım ise satılık ev ilanlarına baktı.

En çok konut aranan iller arasında İstanbul ilk sırada yer almaya devam ediyor. Onu Ankara ve İzmir takip ediyor.

İlçelerde ise İstanbul Beylikdüzü ilk sırada. Onun ardından İzmir Buca ve Ankara Çankaya ilçeleri geliyor.

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