Trendyol Süper Lig’de 9. haftanın hakemleri açıklandı! Derbide o isim düdük çalacak
Trendyol Süper Lig’de 9. hafta oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Galatasaray ile Beşiktaş arasında 21 Ekim Cumartesi günü oynanacak derbide hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.Abone ol
Trendyol Süper Lig’de 9. hafta müsabakaları 21 Ekim Cumartesi, 22 Ekim Pazar ve 23 Ekim Pazartesi günleri oynanacak. Söz konusu müsabakaların hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu.
21 Ekim Cumartesi
13.30 Kayserispor - Çaykur Rizespor: Burak Şeker
16.00 Gaziantep FK - Antalyaspor: Atilla Karaoğlan
16.00 Konyaspor - Pendikspor: Çağdaş Altay
19.00 Galatasaray - Beşiktaş: Halil Umut Meler
22 Ekim Pazar
13.30 Sivasspor - Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 İstanbulspor - MKE Ankaragücü: Yiğit Arslan
19.00 Fenerbahçe - Hatayspor: Volkan Bayarslan
19.00 Samsunspor - RAMS Başakşehir: Murat Erdoğan
23 Ekim Pazartesi
20.00 Fatih Karagümrük - Adana Demirspor: Bahattin Şimşek
20.00 Trabzonspor - Alanyaspor: Arda Kardeşler
(MEC-İYA-S)