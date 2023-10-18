İsrail'in saldırıları sürüyor! Gazze'de can kaybı arttı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 3 bin 478 kişinin öldüğü, yaralı sayısının ise 12 bini aştığı bildirildi.

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Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucu hastanelere ulaşan bilgilere yer verildi.

İsrail’in saldırılarında Gazze'de ölenlerin sayısının 3 bin 478'e yükseldiği belirtilen açıklamada, yaralı sayısının ise 12 bini aştığı kaydedildi.

İsrail güçlerinin bu süre zarfında işgal altındaki Batı Şeria'da da 62 Filistinliyi öldürdüğü aktarılan açıklamada, Batı Şeria'da yaralananların ise 1300 olduğu paylaşıldı.