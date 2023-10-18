Gazze'de ölenler için Türkiye'de 3 günlük yas ilan edilecek! AK Partili Özlem Zengin duyurdu

İSRAİL'in Filistin'de giriştiği katliamın ardından Türkiye'de 3 günlük yas ilan edilecek... Kararı AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin duyurdu...

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İSRAİL'in Gazze saldırısı 12. gününde de tüm şiddetiyle devam ederken, saldırılarda Gazze'deki 3 bin 478 kişi öldü, en az 13 bin kişi yaralandı. Türkiye saldırılara sert tepki gösterirken, Türkiye 3 günlük yas ilan ediyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, İsrail’in Gazze’deki hastaneye yönelik bombalı saldırısında yaşamını yitirenler için 3 günlük ulusal yas ilan edileceğini söyledi. Zengin, “Bugün, gün içinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 3 günlük yas ilan edilecek.” dedi.

Zengin, “Bu konuyu hangi seviyede algıladığımızın görülmesi açısından önemlidir. Türkiye’nin bir örneklik teşkil edeceğini inanıyorum.” dedi.

Milli Yas (Ulusal yas) nedir? e yapılır?

Ulusal yas veya millî yas, bir ülkenin halkının büyük bölümü tarafından yerine getirilen yas tutma ve anma eylemlerinin gerçekleştirildiği günlerdir.

Bu günler; o ülkeden veya başka bir yerden önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle hükûmetler tarafından ilan edilir.

Ayrıca, bir ülkede gerçekleşen doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı sonrasında da ulusal yas ilan edilebilir. Bayrakların yarıya indirilmesi ve saygı duruşu yaygın olarak gerçekleştirilen bir ritüeldir.