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Kastamonu'da 5 firari hükümlü yakalandı!

Kastamonu'da 5 firari hükümlü yakalandı!

Kastamonu'da çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulanan 5 firari hükümlü yakalandı.

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İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince aranan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

Kasten öldürme suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan İ.K, uyuşturucu ticareti ve sağlama suçundan 4 yıl hapis cezası olan A.K. ile silahla tehdit ve basit yaralama suçundan 5 yıl hapis cezası alan G.D.Ç. kent merkezinde, silahla tehdit ve yaralama suçundan 8 yıl hapis cezası bulunan A.T. Taşköprü ilçesinde, bilişim sistemlerini kullanarak hırsızlık suçundan 4 yıl hapis cezası olan A.Y. ise Araç ilçesinde yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine koyuldu.

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