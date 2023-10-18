Sürücüler dikkat! Bu gece trafiğe kapatılıyor az önce duyurdular

Avrasya Tüneli, 19 ve 20 Ekim 2023 tarihlerinde saat 00.01 ile 05.00 arasında trafiğe kapatılacak.

Abone ol

Avrasya Tüneli, 19 ve 20 Ekim 2023 tarihlerinde saat 00.01 ile 05.00 arasında trafiğe kapatılacak.

Tünel işletmesinin resmi X (Twitter) hesabından yapılan duyuruda, "19 ve 20 Ekim 2023 tarihlerinde saat 00.01-05.00 saatleri arasında işletme kalite standartları kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle Avrasya Tüneli her iki yönde geçici olarak hizmet vermeyecektir." ifadesi kullanıldı.