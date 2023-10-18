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LeMan'dan İsrail kapağı: Hangi hayvan hastaneleri vurur ki?

LeMan'dan İsrail kapağı: Hangi hayvan hastaneleri vurur ki?

Karikatür ve mizah dergisi LeMan, bu haftaki kapağında Hamas ve İsrail'in sorumluluğu birbirine attığı Gazze'deki hastane saldırısına yer verdi.

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Karikatür ve mizah dergisi LeMan, bu haftaki kapağında Hamas ve İsrail'in sorumluluğu birbirine attığı Gazze'deki hastane saldırısına yer verdi.

Haftalık karikatür ve mizah dergisi LeMan bu hafta kapağına İsrail’i taşıdı. Bir gazetecinin sorularına cevap veren İsraillinin konulduğu kapakta İsrailli “İnsansı hayvanlarla savaşıyoruz” dediği, gazetecinin ise İsrail’e gönderme yaparak “Hangi hayvan fosfor bombası kullanır, hangi hayvan hastaneleri vurur ki” diye sorduğu görüldü.

İşte LeMan’ın bu haftaki kapağı şu şekilde:

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, "insansı hayvanlarla" savaştıklarını söylemişti.

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