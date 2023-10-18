BIST 7.882
DOLAR 28,01
EURO 29,54
ALTIN 1.757,58
HABER /  GÜNCEL

Bakan Yerlikaya duyurdu! 31 ilde eş zamanlı Narkogüç Operasyonu'nda 208 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 ilde eş zamanlı düzenlenen Narkogüç Operasyonu'nda, 208 kişinin yakalandığını bildirdi.

Abone ol

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığının koordinasyonunda, il emniyet müdürlüklerince 31 ilde eş zamanlı Narkogüç Operasyonu düzenlendiğini belirtti.

Operasyonun Aydın, İstanbul, Malatya, Bitlis, Ankara, Samsun, Adana, Gaziantep, Antalya, İzmir, Şanlıurfa, Kırklareli, Sakarya, Tekirdağ, Hatay, Osmaniye, Balıkesir, Düzce, Niğde, Yalova, Muğla, Elazığ, Ordu, Bilecik, Karaman, Denizli, Kırşehir, Sinop, Zonguldak, Diyarbakır ve Çankırı'da zehir tacirleri ile uyuşturucu madde suçlarından arananlara yönelik düzenlendiğini anlatan Yerlikaya, operasyona 315 ekip, 944 personelin katıldığını kaydetti.

Yerlikaya, operasyonda 2 hava aracı ve 35 narkotik dedektör köpeğin de kullanıldığını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Operasyonda, 247,5 kilogram skunk, 6,5 kilogram esrar, muhtelif miktarda eroin, bonzai, metamfetamin ve uyuşturucu hap, 15 tabanca, 13 tüfek ve nakit para ele geçirildi. 208 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Uyuşturucu satıcılarının başta gençlerimiz olmak üzere toplumumuzu zehirlemelerine izin vermeyeceğiz. Uyuşturucu ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Fransa'dan Karim Benzema'ya ağır suçlama: 'Terörist' damgası yedi
Foto Galeri Fransa'dan Karim Benzema'ya ağır suçlama: 'Terörist' damgası yedi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Sürücüler dikkat! Bu gece trafiğe kapatılıyor az önce duyurdular
Sürücüler dikkat! Bu gece trafiğe kapatılıyor az önce duyurdular
Gazze'deki El Şifa Hastanesi'nin önü cenazelerle doldu
Gazze'deki El Şifa Hastanesi'nin önü cenazelerle doldu
Hulusi Akar'dan CHP'nin tezkereyle ilgili eleştirilerine yanıt
Hulusi Akar'dan CHP'nin tezkereyle ilgili eleştirilerine yanıt
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu
İzmir'de deprem oldu! AFAD'dan son dakika açıklama geldi...
İzmir'de deprem oldu! AFAD'dan son dakika açıklama geldi...
Bakan Hakan Fidan, Suudi Arabistan'da diplomatik temaslarda bulundu
Bakan Hakan Fidan, Suudi Arabistan'da diplomatik temaslarda bulundu
Abdullah Avcı "Hiç ayrılmamış gibi hissettim" dedi, 'Nwakaeme' itirafında bulundu
Abdullah Avcı "Hiç ayrılmamış gibi hissettim" dedi, 'Nwakaeme' itirafında bulundu
Gazze'de ölenler için Türkiye'de 3 günlük yas ilan edilecek! AK Partili Özlem Zengin duyurdu
Gazze'de ölenler için Türkiye'de 3 günlük yas ilan edilecek! AK Partili Özlem Zengin duyurdu
Kastamonu'da 5 firari hükümlü yakalandı!
Kastamonu'da 5 firari hükümlü yakalandı!
BM'nin İran'a uyguladığı balistik füze ambargosu sona eriyor
BM'nin İran'a uyguladığı balistik füze ambargosu sona eriyor
Sivasspor’da Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor
Sivasspor’da Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor
İsrail'in saldırıları sürüyor! Gazze'de can kaybı arttı
İsrail'in saldırıları sürüyor! Gazze'de can kaybı arttı