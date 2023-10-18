Fransa'dan Karim Benzema'ya ağır suçlama: 'Terörist' damgası yedi

İsrail’in Filistin’e karşı düzenlediği bombalı saldırılar sonrası hesabından bir paylaştım yapan Cezayir asıllı Fransız futbolcu, “Tüm dualarımız bir kez daha kadınlar ve çocukları ayırt etmeyen haksız bombalamaların kurbanı olan tüm Gazze sakinleri için” ifadelerini kullandı.