Fransa'dan Karim Benzema'ya ağır suçlama: 'Terörist' damgası yedi
Al-Ittihad'in 35 yaşındaki Fransız golcüsü Karim Benzema Gazze için yaptığı paylaşımlar nedeniyle ülkesinde 'terörist' ilan edildi.
Dünyaca ünlü Fransız golcü Karim Benzema, Fransız İçişleri Bakanlığı’nın ‘terör örgütüyle bağlantısı var’ suçlamasıyla karşı karşıya.
İsrail’in Filistin’e karşı düzenlediği bombalı saldırılar sonrası hesabından bir paylaştım yapan Cezayir asıllı Fransız futbolcu, “Tüm dualarımız bir kez daha kadınlar ve çocukları ayırt etmeyen haksız bombalamaların kurbanı olan tüm Gazze sakinleri için” ifadelerini kullandı.
Bu açıklama üzerine Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Cnews Network canlı yayın açarak, “Karim Benzema’nın, Müslüman Kardeşler örgütü ile kötü şöhretli bağlantıları var. Bu grup Avrupa’da terörist olarak adlandırılıyor” dedi.
Daha önce bir çok kez Filistin ve Gazze’ye destek içerikli söylemlerde bulunan Benzema’ya geçtiğimiz günlerde İsrailli isim Dudu Aouate de tepki göstermişti.