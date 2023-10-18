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İki ülkede İsrail'in büyükelçilik çalışanları tahliye edildi

İki ülkede İsrail'in büyükelçilik çalışanları tahliye edildi

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesine saldırısı üzerine Fas ve Mısır'da düzenlenen yoğun gösteriler sonrasında İsrail Dışişleri Bakanlığının, bu ülkelerdeki büyükelçilik çalışanlarını tahliye ettiği öne sürüldü.

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Söz konusu iddia İsrail merkezli Yediot Ahronot gazetesinin internet sitesinde yer aldı.

Dışişleri Bakanlığının, Gazze'deki saldırılara karşı düzenlenen gösteriler nedeniyle Rabat ve Kahire'deki İsrail büyükelçiliklerinde çalışan personeli tahliye ettiği kaydedildi.

Tahliye kararının, dünya genelindeki tüm İsrail büyükelçiliklerinde ilan edilen "maksimum alarm" durumuna ek güvenlik önlemi olduğu, elçilerin hassas ülkelerden daha güvenli ülkelere nakledilmesinin hedeflendiği aktarıldı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

İsrail'in dün akşam Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28’i ağır 342 kişi yaralanmıştı.

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