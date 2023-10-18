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Emine Erdoğan: Gazze'de insanlığın vicdanı ve merhameti ölüyor!

Emine Erdoğan: Gazze'de insanlığın vicdanı ve merhameti ölüyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden siviller için mesaj yayımladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Emine Erdoğan, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Gazze'de ölen sadece masum siviller, sadece masum kadınlar ve çocuklar değil, Gazze'de bütün bir insanlığın vicdanı ve merhameti ölüyor!”

2009’da İstanbul’da lider eşleri ile “Filistin’de Barış için Kadınlar Toplantısı”nda bir araya gelerek, hayattan koparılan masumlar için dünyaya çağrıda bulunmuştuk.

O günlerde de Gazze’de keder ve gözyaşı hakimdi, acılar içinde büyük bir insanlık dramına şahitlik ediyorduk.

Türkiye olarak, zalimin karşısında durup dünyaya “barış!” diye haykırıyorduk.

Yine aynı yerdeyiz.

Bu zulmü seyreden insanlığa sesleniyorum; Gazze’de uçurtmalar uçmalı, bombalar değil! Çocuk sesleri yükselmeli, acı çığlıklar değil! Gökyüzünü bulutlar kaplamalı, dumanlar değil!

Mazlum ve masumlara ses olan Türkiye, Gazze halkına yardım elini uzatmaya devam edecek.

Uluslararası toplumu somut adımlar atmaya davet ediyor, daha fazla kan dökülmemesini umut ediyorum."

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