BIST 7.892
DOLAR 28,01
EURO 29,55
ALTIN 1.759,40
HABER /  DÜNYA

ABD'de bir cenazeevinde bulunan çürümüş ceset sayısı 189'a yükseldi

ABD'de bir cenazeevinde bulunan çürümüş ceset sayısı 189'a yükseldi

ABD'nin Colorado eyaletinde şikayet üzerine bir cenazeevinde arama yapıldı. Yapılan aramada bulunan çürümüş ceset sayısı 189'a çıktı.

Abone ol

Yetkililer, Denver kentine bağlı Penrose kasabasındaki Doğaya Dönüş Cenazeevi'nde 4 Ekim'den beri devam eden incelemelerde 74 cesedin daha bulunduğunu açıkladı. Daha önce cenazeevinde 115 cesede ulaşılmıştı.

Cenazeevinde bulunan toplam ceset sayısının 189'a yükseldiğini bildiren yetkililer, arama çalışmalarının sürdüğüne ve sayının artabileceğine işaret etti.

Yetkililer, cesetlerin kimliklerinin tespit edilmesi halinde ilerleyen günlerde ailelere bildirim yapılacağını kaydetti.

Söz konusu cenazeevinin sahibi Jon Hallford'un, Colorado eyaletinin Cenazeevi ve Krematoryum ofisi direktörüyle yaptığı görüşmede "cesetlerin uygunsuz şekilde saklandığını gizlemeye çalıştığı ancak bölgede bir sorun olduğunu kabul ettiği" belirtildi.

Etrafa yayılan kötü koku nedeniyle çevredekilerin şikayeti üzerine, 4 Ekim'de "Doğaya Dönüş Cenazeevi'nde incelemeler başlatılmıştı.

Polis ise cenazeevinde bekletilen ceset kalıntılarının "sağlığı tehdit edecek bir durum" oluşturmadığını bildirmişti.

Colorado eyaleti yasalarına göre, 24 saat içinde gömülmeyen cenazelerin morglarda soğutulması gerekiyor.

ABD
ÖNCEKİ HABERLER
Emine Erdoğan: Gazze'de insanlığın vicdanı ve merhameti ölüyor!
Emine Erdoğan: Gazze'de insanlığın vicdanı ve merhameti ölüyor!
Yalova'da okuyan Filistinli öğrenci abisinin İsrail saldırısında öldüğünü sosyal medyada öğrendi
Yalova'da okuyan Filistinli öğrenci abisinin İsrail saldırısında öldüğünü sosyal medyada öğrendi
Türk Yahudi Toplumu İsrail'in hastaneye saldırısını kınadı!
Türk Yahudi Toplumu İsrail'in hastaneye saldırısını kınadı!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten gündeme dair açıklamalar: Türkiye'nin tarafı bellidir
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten gündeme dair açıklamalar: Türkiye'nin tarafı bellidir
Atatürk Üniversitesinde "Hidrojen ve Yakıt Pilleri Araştırma Laboratuvarı" açıldı
Atatürk Üniversitesinde "Hidrojen ve Yakıt Pilleri Araştırma Laboratuvarı" açıldı
LeMan'dan İsrail kapağı: Hangi hayvan hastaneleri vurur ki?
LeMan'dan İsrail kapağı: Hangi hayvan hastaneleri vurur ki?
Diyarbakır'ın meşhur hasır bileziği artık tescilli!
Diyarbakır'ın meşhur hasır bileziği artık tescilli!
İstanbul'da Eyüp-Piyer Loti teleferik hattında seferler yeniden başladı
İstanbul'da Eyüp-Piyer Loti teleferik hattında seferler yeniden başladı
RTÜK Başkanlığına Ebubekir Şahin yeniden seçildi!
RTÜK Başkanlığına Ebubekir Şahin yeniden seçildi!
Bakan Yerlikaya duyurdu! 31 ilde eş zamanlı Narkogüç Operasyonu'nda 208 kişi yakalandı
Bakan Yerlikaya duyurdu! 31 ilde eş zamanlı Narkogüç Operasyonu'nda 208 kişi yakalandı
Sürücüler dikkat! Bu gece trafiğe kapatılıyor az önce duyurdular
Sürücüler dikkat! Bu gece trafiğe kapatılıyor az önce duyurdular
Gazze'deki El Şifa Hastanesi'nin önü cenazelerle doldu
Gazze'deki El Şifa Hastanesi'nin önü cenazelerle doldu