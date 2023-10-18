Guterres'ten "Ortadoğu'da acil insani ateşkes" çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ortadoğu'da acil insani ateşkes çağrısı yaptı. Guterres, yaptığı çağrıda bölgenin kaderi ve insanların hayatının tehlikede olduğuna dikkat çekti.Abone ol
Pekin'e ziyarette bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.
Guterres, tüm bölgenin kaderi ve insanların hayatının tehlikede olduğu uyarısında bulundu.
Genel Sekreter, "Ortadoğu'da insanların çektiği korkunç acının azaltılması için acil insani ateşkes çağrısında bulunuyorum" ifadelerini kullandı.