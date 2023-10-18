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BMW, ABD'deki araçları için Tesla'nın şarj istasyonlarını kullanacak

BMW, ABD'deki araçları için Tesla'nın şarj istasyonlarını kullanacak

General Motors, Ford ve Mercedes-Benz'in ardından BMW de gelecekte ABD'deki Tesla hızlı şarj ağını kullanma kararı aldığını bildirdi.

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Alman otomobil üreticisi BMW tarafından yapılan açıklamada, yeni nesil elektrikli araçların 2025'ten itibaren Tesla'nın Kuzey Amerika Şarj Standardı (NACS) ile donatılacağı kaydedildi.

BMW, Tesla'nın şarj istasyonlarının kullanımının finansal detaylarına ilişkin ise bilgi vermedi.

NACS'a geçişin yalnızca ABD ve Kanada'yı etkilediği vurgulanan açıklamada, markanın Avrupa'daki araçlarında CCS tarzı adaptörün kullanılmaya devam edileceği belirtildi.

Tesla, yaklaşık 12 bin şarj istasyonuyla Kuzey Amerika'nın en büyük şarj istasyonu ağını işletiyor.

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