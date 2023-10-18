Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın bağımsızlık yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyada eşi benzeri olmayan bir kardeşliğe sahip olduğumuz Can Azerbaycan'ın bağımsızlık yıl dönümünü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev gardaşıma ve tüm Azerbaycan halkına bu gurur günü vesilesiyle Türkiye'nin selamını iletiyorum" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın bağımsızlık yıl dönümü için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Dünyada eşi benzeri olmayan bir kardeşliğe sahip olduğumuz Can Azerbaycan'ın bağımsızlık yıl dönümünü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev gardaşıma ve tüm Azerbaycan halkına bu gurur günü vesilesiyle Türkiye'nin selamını iletiyorum."