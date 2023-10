Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi karar aldı: İsrail terör devletidir

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi senato kararıyla İsrail'in terör devleti olduğunu açıkladı.

Gazze'de bir hastaneye İsrail tarafından yapılan saldırı sonucunda açıklama yapan üniversite senatosu İsrail'in terör devleti olduğunu açıkladı. Öğrencilerin de katıldığı açıklama rektörlük önünde yapıldı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Mustafa Kasım Karahocagil tarafından yapılan açıklamada, "Kadın, çocuk, hekim, sağlık çalışanı ve hasta topluca katledilmiştir. Sağlık kurumlarını bombalamaya varan gözü dönmüş caniliğin bir örneğine daha şahitlik etmek, vicdanlarımızı derinden yaralamıştır. Din, dil, ırk, siyasi görüş gözetilmeksizin herkesin sağlık hizmeti aldığı hastaneleri bombalamak, bir savaş suçudur. Tıbbi yardım almakta olan insanları katletmek her türlü insani hassasiyeti ayaklar altına alan bir barbarlıktır. Sivilleri hedef almak ise açıkça terörist bir eylemdir" dedi.

İsrail'in işgalci olduğunu akran Karahocagil, açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Bütün bu savaş suçlarını fütursuzca işleyen işgalci İsrail; hiçbir kutsalı, kuralı ve ahlâkı olmayan, lanetli bir terör devletidir. Sivilleri doğrudan hedef alan, kadınları, çocukları katleden, hastaneleri, okulları, ibadethaneleri bombalayan bu zihniyet, uluslararası hukuk önünde hesap vermelidir. İsrail'in Filistin halkını katletmesini, sivillere karşı insanlık suçu işlemesini tüm dünya bir araya gelerek engellemelidir. İsrail’in vahşeti aşan eylemleri derhal durdurulmalıdır. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Senatosu olarak, saldırılarda hayatlarını kaybeden Filistinli kardeşlerimize rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Her ne gerekçeyle olursa olsun, uluslararası hukukun hiçe sayılıp, Gazze'nin bir açık hava hapishanesine çevrilmesini, savaş hukukunun çiğnenerek sivil insanların üzerine on binlerce ton bomba yağdırılmasını kabul etmiyoruz. Binlerce sivil Filistinliyi katleden, yüz binlercesini yurdundan eden İsrail'in katliamlarına ve insan hakları ihlallerine sessiz kalmayacağımızı ilan ediyoruz. Gazze’de sivil hedeflerin, okulların, ibadethanelerin ve nihayet bir hastanenin hedef alınmasından derin bir infial duyuyor, bu barbarca saldırıları en şiddetli biçimde kınıyor, İsrail saldırganlığını lanetliyoruz. Bizler vicdan, hukuk ve insanlık safında yerimizi aldığımızı ilan ediyor, bu anlayış ve şuurla dünyanın tüm üniversitelerini ve akademisyenlerini adaletin ve vicdanın sesini yükseltmeye davet ediyor, tarihe kayıt düşüyoruz. Vicdan sahibi herkesi Filistin’de insanlık aleyhine alenen işlenen suçlara karşı tavır almaya ve mazlum Filistin halkı ile dayanışmaya çağırıyoruz. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere, tüm uluslararası kuruluşları ve insanlığı göreve davet ediyor, bu katliamlara engel olunması ve Filistin halkının en kısa sürede özgürlüğüne kavuşması için adalet çağrısı yapıyoruz" denildi.