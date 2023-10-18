New York Times: Netanyahu bizi felakete sürükledi, gitmeli

ABD merkezli gazetede yayınlanan iki ayrı yazıda, Tel Aviv yönetimi hedef alındı. Netanyahu'nun bir an önce görevi bırakması çağrısı yapılırken, Gazze'ye karadan girmenin 'korkunç hata' olacağı belirtildi.

Abone ol

Başbakan Binyamin Netanyahu yönetimindeki İsrail'in Filistinlilere yönelik tutumu, tepkilerin odağına oturdu. İsrail ordusunun Gazze'ye ölümcül saldırıları, son hastane bombardımanıyla yeni bir boyut kazandı.

ABD basınında İsrail alarmı

New York Times gazetesinde yayınlanan bir görüş yazısında, Netanyahu'nun İsrail'i felakete sürüklediği ve gitmesi gerektiği belirtildi.

İsrailli gazeteci Gershom Gorenberg imzalı yazıda, Netanyahu'nun, Gazze'nin Batı Şeria'dan bağımsızlığını güçlendirmenin ve Filistinlileri zayıflatmanın bir yolu olarak bölünmeyi olumlu gördüğü belirtildi.

"Netanyahu ne kadar çabuk giderse o kadar iyi"

"Yıkıcı krize rağmen Netanyahu'nun hükümeti işlevsiz durumda." denilerek şunlar aktarıldı:

Başbakanın Gazze'ye kaçırılan İsraillilerin aileleriyle görüşmesi bir haftadan fazla sürdü. Bir komşu yedek askerlik görevine gitti. Tel Aviv'deki yeni bir füze alarmının ardından kızım bana mesaj atarak güvende olduğunu söyledi. Bunların hiçbirinin olması gerekmiyordu.

Bu anormal bir doğal afet değildi. Netanyahu başarısız oldu ve politikalarıyla birlikte değiştirilmesi gerekiyor. Bu, ne kadar çabuk gerçekleşirse o kadar iyi olur.

"Gazze'yi işgal etmek hata olur"

Aynı medya kuruluşundaki gazeteci Farah Stockman ise "Şimdi Gazze'yi işgal etmek hata olur." diye yazdı.

Öfkenin bir strateji olmadığı belirtilerek, İsrail'in halkını koruma hakkı ve sorumluluğu olduğu belirtildi.

Ancak İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ifadesiyle "güçlü intikam" arzusunun, sağlam stratejik düşüncenin yerini tutamayacağına dikkat çekildi.

"Korkunç bir hata yapmalarından korkuyorum"

Yazının devamında şu görüşlere yer verildi:

İsrailli yetkililerin, öfkeli halkı yatıştırmaya çalışırken, kendi halkları, Arap komşuları, Amerikalı müttefikleri ve dünya için bu kritik anda korkunç bir hata yapmalarından korkuyorum.

Kara birlikleri, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın deyimiyle Hamas'ı 'yeryüzünden silmeyi' amaçlayan bir işgale hazırlanıyor.

İsrail, ABD'nin 11 Eylül'den sonra yaptığı hataların aynısını tekrarlıyor gibi görünüyor.

ABD hatırlatması: İki maliyetli savaş başlattı

ABD'nin, acı, öfke ve azımsanmayacak derecede gururla hareket ederek, Iraklı ve Afgan siviller için ölümcül, Amerikalılar için ise kötü sonuçlar doğuran iki maliyetli savaş başlattığı kaydedildi.

"Gazzelilerin neredeyse yarısı 18 yaşın altında." denilerek, "Hamas'ın saldırılarının bedelini neden onlar ödesin?" sorusu yöneltildi.