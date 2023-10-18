BIST 7.843
DOLAR 28,00
EURO 29,53
ALTIN 1.756,58
HABER /  DÜNYA

ABD, Gazze için yapılan "çatışmalara ara verme" çağrısını veto etti

ABD, Gazze için yapılan "çatışmalara ara verme" çağrısını veto etti

ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Gazze Şeridi'ne insani yardım sağlanması için İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalara 'ara verme' çağrısında bulunan karar tasarısını veto etti.

Abone ol

ABD, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde Gazze Şeridi'ne insani yardım sağlanması için İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalara "ara verme" çağrısında bulunan karar tasarısını veto etti.

Abd, çatışmalara "ara verme" çağrısını veto etti

BM Güvenlik Konseyi, ABD'nin New York'ta İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara ilişkin toplantı yaptı. ABD, toplantıda Gazze Şeridi'ne insani yardım sağlanması için İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalara "ara verme" çağrısında bulunan karar tasarısını veto etti. Brezilya tarafından hazırlanan karar tasarısı, 12 üye tarafından desteklenirken, Rusya ve İngiltere çekimser kaldı.

Karar tasarısında, İsrail'e Gazze'deki sivillerin ve BM personelinin güneye taşınması yönündeki emrini iptal etmesi çağrısında bulunularak, Hamas'ın saldırıları kınandı. Karar tasarısında ayrıca, sivillere yönelik her türlü şiddet ve düşmanlık ile her türlü terör eylemi kınanarak, tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması çağrısında bulunuldu.

"Diplomasinin zorlu işini yamak üzere sahadayız"

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield oylamadan sonra yaptığı konuşmada, "Diplomasinin zorlu işini yapmak üzere sahadayız. Diplomasinin gerçekleşmesine izin vermemiz gerektiğine inanıyoruz. Evet, kararlar önemlidir ve evet, bu konsey açıkça konuşmalıdır. Ancak gerçekleştirdiğimiz eylemler sahadaki gerçeklere dayanmalı ve doğrudan diplomasi çabalarını desteklemelidir. Bu hayat kurtarabilir. Konseyin bunu doğru yapması gerekiyor" dedi.

ABD'nin Gazze'deki insani krize çözüm bulmak için İsrail, bölge ülkeleri, Birleşmiş Milletler ve diğer ortaklarıyla birlikte çalıştığını belirten Thomas-Greenfield, "Gazze'ye mümkün olan en kısa sürede gıda, ilaç, su ve yakıt akışının başlaması kritik önem taşıyor. Açık konuşalım, Gazze'deki bu ciddi insani krize Hamas'ın kendi eylemleri neden oldu" dedi.

"Abd'li meslektaşlarımızın ikiyüzlülüğüne bir kez daha tanık olduk"

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia yaptığı açıklamada, "ABD'li meslektaşlarımızın ikiyüzlülüğüne ve çifte standartlarına bir kez daha tanık olduk" ifadelerini kullandı. Rusya'nın insani ateşkes çağrısında bulunduğu karar taslağı geçtiğimiz pazartesi günü veto edilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Koca'dan 3 dilde Gazze açıklaması: Tarihi görev için hazır bekliyoruz
Bakan Koca'dan 3 dilde Gazze açıklaması: Tarihi görev için hazır bekliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin mesajı
Skandala imza atan DW Türkçe hakkında karar!
Skandala imza atan DW Türkçe hakkında karar!
Sürpriz teklif: Arda Güler'i bize kiralayın
Sürpriz teklif: Arda Güler'i bize kiralayın
İsrail, Refah Sınır Kapısı'nı açıyor: Yardım geçişine engel olmayacağız
İsrail, Refah Sınır Kapısı'nı açıyor: Yardım geçişine engel olmayacağız
Ibrahimovic'e olay sözler! Kendini Tanrı zannediyor
Ibrahimovic'e olay sözler! Kendini Tanrı zannediyor
New York Times: Netanyahu bizi felakete sürükledi, gitmeli
New York Times: Netanyahu bizi felakete sürükledi, gitmeli
ABD Başkanı Biden: İsrail'e 100 milyon dolarlık yeni destek paketi vereceğiz
ABD Başkanı Biden: İsrail'e 100 milyon dolarlık yeni destek paketi vereceğiz
BMW, ABD'deki araçları için Tesla'nın şarj istasyonlarını kullanacak
BMW, ABD'deki araçları için Tesla'nın şarj istasyonlarını kullanacak
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi karar aldı: İsrail terör devletidir
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi karar aldı: İsrail terör devletidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın bağımsızlık yıl dönümünü kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın bağımsızlık yıl dönümünü kutladı
Sevgilisine kızdı, sokakta pompalı tüfekle ateş etti!
Sevgilisine kızdı, sokakta pompalı tüfekle ateş etti!