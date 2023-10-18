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Bakan Koca'dan 3 dilde Gazze açıklaması: Tarihi görev için hazır bekliyoruz

Bakan Koca'dan 3 dilde Gazze açıklaması: Tarihi görev için hazır bekliyoruz

Sağlık bakanı Fahrettin Koca Sahra Hastaneleri soykırımın yaşandığı Gazze için ilaç ve tıbbi malzemesi gibi tüm hazırlıklarımızı yapmış olarak, bu tarihi görevi yerine getirmek üzere hazır beklediklerini açıkladı.

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Bakan Koca Mısır Sağlık Bakanı Khaled Abdel Ghaffar ile görüşmesini sosyal medyadan paylaşarak Gazze için atılacak adımlarla ilgili 3 dilde şu ifadeleri kullandı;

Tarihi görevi yerine getirmek üzere hazır bekliyoruz

''Gazze’ye sağlık yardımı için Mısır Sağlık Bakanı Khaled Abdel Ghaffar ile görüştüm.

Gazze’de dün gerçekleştirilen hastane saldırıları konusunda uluslararası muhataplarımızla gerçekleştirdiğim görüşmeler çerçevesinde Mısır Sağlık Bakanı Khaled Abdel Ghaffar ile de bir telefon görüşmesi yaptım.Gemi Hastane gönderilmesi, Sahra Hastanesi kurulumu, gerekli durumlarda ileri tetkik ve tedavi için yaralıların ülkemize nakli, sağlık personeli desteği, ilaç ve tıbbi cihaz temini konularında hazır olduğumuzu, diğer görüşmelerimde olduğu gibi Mısırlı mevkidaşıma da ilettim. Kendilerinin de bu konuda gerekli tüm hazırlıkları Refah Sınır Kapısında yaptıklarını, ancak problemin sınırın diğer tarafında olduğunu; işbirliği önerisinden ve yaklaşımından dolayı Türkiye’ye müteşekkir olduklarını, öncelikle travma ve yanığa bağlı ilaç ve tıbbi malzemeye ihtiyaç duyabileceklerini ve sahra hastanesi kurulmasının faydalı olacağını belirttiler.

Türkiye olarak, bu doğrultuda, ilaç ve tıbbi malzeme temini, Sahra Hastanelerimiz ve uzman ekiplerimizle ilgili tüm hazırlıklarımızı yapmış olarak, bu tarihi görevi yerine getirmek üzere hazır bekliyoruz.''

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