İsrail, Refah Sınır Kapısı'nı açıyor: Yardım geçişine engel olmayacağız

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ni Mısır'a bağlayan Refah Sınır Kapısı'nı açmaya hazırlanıyor. Öte yandan alınan kararın, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinden sonra gelmesi ise dikkat çekti.

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İsrail, abluka altında tutup günlerdir yoğun bir şekilde bombaladığı ve yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybettiği Gazze Şeridi'yle ilgili dikkat çeken bir karara imza attı. İsrail hükümeti, Gazze'yi Mısır'a bağlayan Refah Sınır Kapısı'nı açacağını duyurdu.

Konuya ilişkin İsrail makamlarından yapılan açıklamada, "Gazze'ye insani yardım geçişine engel olmayacağız." ifadeleri kullanıldı.

Karar, Bıden'ın ziyareti sonrası alındı

Alınan kararın, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail ziyareti sonrası gerçekleşmesi ise dikkatlerden kaçmadı. İsrail'e ziyaret düzenleyen Biden'ın, Refah Sınır Kapısı üzerinden insani yardım konusunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştüğü iddia edildi.