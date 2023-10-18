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ABD, Adana Büyükelçiliği'ni kapatma kararı aldı

ABD, Adana Büyükelçiliği'ni kapatma kararı aldı

İsrail'in Gazze'deki hastane katliamına sesini çıkarmayan ABD, Türkiye'de büyükelçilik ve konsolosluk önlerindeki protestolardan sonra yeni bir karar aldı.

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İsrail'in Gazze'deki katliamına sessiz kalan ABD, Adana Büyükeçiliği'ni kapatma kararı aldı.

İsrail'in Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıda 471 kişi can verirken, dünyadan tepki yağıyor. Günlerdir İsrail'in sivilleri bombalamasına sessiz kalan ABD ise bir kez daha İsrail'den yana tavır aldı. ABD katliama sessiz kalırken, Türkiye'de ABD Büyükelçiliği ve konsoloslukları önünde protesto gösterileri düzenlendi.

"Türkiye'de büyük gösterilerin yapılması bekleniyor"

Protestoların artması üzerine ABD Büyükelçiliği dikkat çeken bir karar aldı. ABD'nin Adana Konsolosluğu'nun bir sonraki duyuruya kadar kapalı kalacağı açıklandı. Vatandaşlarına yönelik uyarılarda bulunan ABD Büyükelçiliği açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Önümüzdeki birkaç hafta boyunca Türkiye genelinde İsrail ve Gazze'deki olaylarla ilgili büyük gösterilerin yapılması bekleniyor. Barışçıl olması amaçlananlar da dahil olmak üzere herhangi bir toplantı şiddete dönüşebilir. Protesto faaliyetleri polis varlığının artmasına, yolların kapatılmasına ve trafikte aksamalara neden olabilir.

"Adana konsolosluğu bir sonraki duyuruya kadar kapalı kalacak"

ABD'nin Adana Konsolosluğu bir sonraki duyuruya kadar halka kapalı kalacaktır. ABD vatandaşları Ankara'daki ABD Büyükelçiliği'ndeki randevularını yeniden planlayabilirler."

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