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Türkiye'de 3 günlük ulusal yas ilan edildi!

Türkiye'de 3 günlük ulusal yas ilan edildi!

Gazze’de İsrail tarafından hastaneye yönelik gerçekleştirilen saldırı nedeniyle Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 3 günlük yas ilan edildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistinli şehitler için yas ilan edildiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erdoğan, "Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları yüreğimizde hissediyoruz. Çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehidimize duyduğumuz saygının bir gereği olarak ülkemizde 3 günlük millî yas ilan edilmiştir." ifadelerini kullandı.

MİLLİ YAS (ULUSAL YAS) NEDİR?

Ulusal yas veya millî yas, bir ülkenin halkının büyük bölümü tarafından yerine getirilen yas tutma ve anma eylemlerinin gerçekleştirildiği günlerdir.

Bu günler; o ülkeden veya başka bir yerden önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle hükûmetler tarafından ilan edilir.

Ayrıca, bir ülkede gerçekleşen doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı sonrasında da ulusal yas ilan edilebilir. 

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