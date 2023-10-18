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ABD’li Yahudilerden ABD Kongresi'nde “ateşkes” için oturma eylemi

ABD’li Yahudilerden ABD Kongresi'nde “ateşkes” için oturma eylemi

ABD’nin başkenti Washington DC’de bir araya gelen Yahudiler, ABD Kongresi'nde oturma eylemi düzenleyerek, İsrail ve Hamas arasında ateşkes çağrısı yaptı.

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İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar 7 Ekim’den bu yana devam ederken, ABD’nin başkenti Washington DC’de bir araya gelen Yahudiler, ABD Kongresi'nde oturma eylemi düzenleyerek, İsrail ve Hamas arasında ateşkes çağrısı yaptı.

Ateşkese yönelik taleplerini ABD’li milletvekillerine iletmek için ABD Kongre Binası'nda oturma eylemi düzenleyen göstericiler, sık sık “Ateşkes şimdi” sloganı atarak, çatışmaların sona ermesi çağrısında bulundu.

Göstericiler, ABD Kongresi’nin Gazze Şeridi’nde ateşkes çağrısı yapana kadar Kongre’den ayrılmayacaklarının belirtti.

Polis, göstericilere müdahale ederek, Kongre binasında çıkartmaya çalıştı.

ABD
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