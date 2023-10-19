CHP'deki kavga Whatsapp yazışmalarına yansıdı! İşte kavganın mesajları...

CHP Genel Kurul hazırlıklarını sürdürüyor, CHP kulislerinin gündeminde genel kurul hazırlıkları yeralıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için Genel Kurul'da da imza toplanınca milletvekilleri whatsapp üzerinden birbiri ile atıştı.

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TBMM Genel Kurulu'nda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için imza toplanınca vekiller Whatsapp üzerinden tartıştı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre TBMM Genel Kurulu'nda tezkere görüşmeleri yapılırken milletvekilleri arasında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için imza toplandı.

Milletvekili Deniz Demir ve Grup Başkanvekili Burcu Köksal’ın başlattığı ettiği imza organizasyonu bazı milletvekilleri tarafından tepki çekti. İşte CHP'li vekillerin Whatsapp kapışması...