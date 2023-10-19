Cansız manken taklidiyle AVM'de çok büyük soygun

Böylesi ilk kez yaşandı. Cansız manken taklidi yaparak bir AVM'de kapanış saatini bekleyen şahıs, kapanış sonrası birçok iş yerini soydu

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Polonya'nın başkenti Varşova'da sıra dışı bir hırsızlık olayı yaşandı. 22 yaşındaki şüphelinin cansız manken taklidi yaparak alışveriş merkezinde kaldığı, kapanış saatinden sonra kuyumcu başta olmak üzere birkaç iş yerini soyduğu belirlendi.

Varşova'da ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Polonya'nın PAP haber ajansına göre, 22 yaşındaki şüphelinin cansız manken taklidi yaparak alışveriş merkezinde kaldığı, kapanış saatinden sonra kuyumcu başta olmak üzere birkaç iş yerine girdiği belirlendi.

İş yerlerinden hırsızlık yapan şüphelinin bazı restoranlarda da yemek yediği tespit edildi. Gözaltına alınan hırsızlık şüphelisinin 10 yıla kadar hapis cezası alabileceği bilgisi paylaşıldı.