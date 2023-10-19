BIST 7.843
DOLAR 28,02
EURO 29,62
ALTIN 1.753,34
HABER /  DÜNYA

Cansız manken taklidiyle AVM'de çok büyük soygun

Cansız manken taklidiyle AVM'de çok büyük soygun

Böylesi ilk kez yaşandı. Cansız manken taklidi yaparak bir AVM'de kapanış saatini bekleyen şahıs, kapanış sonrası birçok iş yerini soydu

Abone ol

Polonya'nın başkenti Varşova'da sıra dışı bir hırsızlık olayı yaşandı. 22 yaşındaki şüphelinin cansız manken taklidi yaparak alışveriş merkezinde kaldığı, kapanış saatinden sonra kuyumcu başta olmak üzere birkaç iş yerini soyduğu belirlendi.

Varşova'da ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Polonya'nın PAP haber ajansına göre, 22 yaşındaki şüphelinin cansız manken taklidi yaparak alışveriş merkezinde kaldığı, kapanış saatinden sonra kuyumcu başta olmak üzere birkaç iş yerine girdiği belirlendi.

İş yerlerinden hırsızlık yapan şüphelinin bazı restoranlarda da yemek yediği tespit edildi. Gözaltına alınan hırsızlık şüphelisinin 10 yıla kadar hapis cezası alabileceği bilgisi paylaşıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail içinde 8 bin kişi olan hastanenin yakınını vurdu! Gazze katliamında 13. gün canlı yayın
İsrail içinde 8 bin kişi olan hastanenin yakınını vurdu! Gazze katliamında 13. gün canlı yayın
Almanya'da camiye çirkin saldırı! Caminin kapısına gamalı haç çizdiler
Almanya'da camiye çirkin saldırı! Caminin kapısına gamalı haç çizdiler
TFF'nin Gazze kararı: Maçlardan önce saygı duruşu yapılacak
TFF'nin Gazze kararı: Maçlardan önce saygı duruşu yapılacak
Hizbullah'tan Aksa Tufanı ve savaş açıklaması!
Hizbullah'tan Aksa Tufanı ve savaş açıklaması!
Emin Çölaşan: Bu Arapları sevemedim
Emin Çölaşan: Bu Arapları sevemedim
YÖK ve üniversiteler İsrail'in Filistin'e saldırılarını şiddetle kınadı
YÖK ve üniversiteler İsrail'in Filistin'e saldırılarını şiddetle kınadı
ABD’li Yahudilerden ABD Kongresi'nde “ateşkes” için oturma eylemi
ABD’li Yahudilerden ABD Kongresi'nde “ateşkes” için oturma eylemi
Türkiye'de 3 günlük ulusal yas ilan edildi!
Türkiye'de 3 günlük ulusal yas ilan edildi!
Pentagon: Gazze hastanesine saldırıya ilişkin değerlendirmemiz açık kaynaklara dayanıyor
Pentagon: Gazze hastanesine saldırıya ilişkin değerlendirmemiz açık kaynaklara dayanıyor
Milli yas sebebiyle kültür sanat etkinlikleri iptal edildi
Milli yas sebebiyle kültür sanat etkinlikleri iptal edildi
Abdullah Avcı: Trabzonspor'dan hiç ayrılmamış gibi hissettim
Abdullah Avcı: Trabzonspor'dan hiç ayrılmamış gibi hissettim
Rusya'dan, Doğu Akdeniz ve ABD kararı! Füzelerimiz vurabilir
Rusya'dan, Doğu Akdeniz ve ABD kararı! Füzelerimiz vurabilir