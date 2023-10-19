TFF'nin Gazze kararı: Maçlardan önce saygı duruşu yapılacak

Gazze'de yaşanan insanlık dramı sebebiyle TFF tarafından alınan karara göre, bu hafta maçlardan önce saygı duruşu bulunulacak.

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İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne sivil gözetmeksizin yaptığı saldırılar sebebiyle binlerce masum yaşamını yitirdi.

Farklı mecralardan İsrail'in bu katlimalarına tepkiler gelmeye devam ediyor.

Türkiye Futbol Federasyonu da yaşanan vahşete sessiz kalmadı ve bir karar aldı.

Maçlardan önce saygı duruşunda bulunulacak

TFF, Gazze’ye yönelik saldırıları nedeniyle hayatını kaybedenler için bu hafta oynanacak futbol müsabakalarına takımların siyah bant ile çıkacağını ve maçlardan önce saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.