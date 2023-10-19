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Hizbullah'tan Aksa Tufanı ve savaş açıklaması!

Hizbullah'tan Aksa Tufanı ve savaş açıklaması!

Hizbullah Sözcüsü Cafer Hüseyin, Aksa Tufanı operasyonuna katıldıklarını açıkladı. Hüseyin, "İsrail'le savaşa girdiğimiz ilan ediyoruz" dedi.

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Hizbullah Sözcüsü Cafer Hüseyin, Aksa Tufanı operasyonuna resmen katıldıklarını açıkladı.

'Savaşa girdiğimizi ilan ediyoruz'

Hüseyin, "Mescid-i Aksa Tufanı operasyonuna katıldığımızı ve savaşa girdiğimizi ilan ediyoruz. Bugün ilk şehitlerimizi verdik. Direniş savaşçıları sahaya indi ve saldırılarını Amerikan üslerine yöneltti. Operasyonlarımız devam edecek." dedi.

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