Hizbullah'tan Aksa Tufanı ve savaş açıklaması!

Hizbullah Sözcüsü Cafer Hüseyin, Aksa Tufanı operasyonuna katıldıklarını açıkladı. Hüseyin, "İsrail'le savaşa girdiğimiz ilan ediyoruz" dedi.Abone ol
Hizbullah Sözcüsü Cafer Hüseyin, Aksa Tufanı operasyonuna resmen katıldıklarını açıkladı.
'Savaşa girdiğimizi ilan ediyoruz'
Hüseyin, "Mescid-i Aksa Tufanı operasyonuna katıldığımızı ve savaşa girdiğimizi ilan ediyoruz. Bugün ilk şehitlerimizi verdik. Direniş savaşçıları sahaya indi ve saldırılarını Amerikan üslerine yöneltti. Operasyonlarımız devam edecek." dedi.