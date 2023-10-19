BIST 7.843
DOLAR 28,02
EURO 29,62
ALTIN 1.753,34
HABER /  SEÇİM  /  YEREL SEÇİMLER 2024

Cumhur ittifakında yerel seçim kulisi MHP 3 büyükşehiri istedi

Cumhur ittifakında yerel seçim kulisi MHP 3 büyükşehiri istedi

Yerel seçim için çalışmalarına hız veren AK Parti ve MHP, 'işbirliği' için de harekete geçiyor. Önümüzdeki hafta iki partinin heyetlerinin bir araya gelmesi beklenirken; yerel seçimlerde belirlenen 3 büyükşehirde MHP'nin; diğer büyükşehirlerde ise AK Parti'nin adayının destekleneceği iddia edildi.

Abone ol

Cumhur İttifakı, yerel seçim çalışmalarına hız verdi. Yerel seçimlerde iki parti arasında yapılacak işbirliği için her iki partide yer alan heyetlerin haftaya bir araya gelmesi bekleniyor.

Ankara’daki bir restoranda yapılacağı ileri süren görüşmede, AK Parti ve MHP’li kurmaylar yaptıkları ön çalışmalar hakkında bilgi verecek.

Heyetlerin işbirliği kapsamında önceliği de büyükşehir belediye başkan adaylarının belirlenmesine vereceği ifade ediliyor.

MHP Adana, Mersin ve Manisa'yı istiyor

AK Parti ve MHP arasında 2019 yerel seçimleri döneminde yapılan işbirliği kapsamında, Adana, Mersin ve Manisa’da MHP, diğer büyükşehirlerde ise AK Parti aday göstermişti. 31 Mart 2024’te yapılması planlanan yerel seçimlerde de 2019’da olduğu gibi Adana, Mersin ve Manisa’da MHP’nin adayının, diğer büyükşehirlerde ise AK Parti’nin adayının destekleneceği kaydediliyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; ancak, bu kez MHP’nin “seçilebilecek aday” için AK Parti’nin belirleyeceği isimlere gerektiğinde şerh düşebileceği de ileri sürülüyor. Özellikle CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanlığı için aday belirlemede o büyükşehirlerdeki seçmen yapısının dikkate alınacağına işaret ediliyor.

AK Parti ve MHP’nin, başta CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanlığı olmak üzere tüm büyükşehir belediye başkan adayları ile bir çalışma yaptığı da kaydediliyor. Bu kapsamda da MHP’nin aday belirleyeceği büyükşehirlerde “AK Parti tabanının da itiraz etmeyeceği bir ismin”, AK Parti’nin aday gösterdiği büyükşehirlerde ise “MHP tabanının itiraz etmeyeceği bir ismin” aday olacağı ifade ediliyor. 519 ilçe belediye başkanlıklarında yürütülecek işbirliğinde ise “dengenin gözetileceğine” işaret ediliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Karısını 'gaipten sesler duydum’ diyerek öldüren kocanın akıl sağlığı raporu açıklandı
Karısını 'gaipten sesler duydum’ diyerek öldüren kocanın akıl sağlığı raporu açıklandı
CHP'deki kavga Whatsapp yazışmalarına yansıdı! İşte kavganın mesajları...
CHP'deki kavga Whatsapp yazışmalarına yansıdı! İşte kavganın mesajları...
Babasının kavga ettiği şahıslara av bıçağıyla saldırdı! 1 kişinin öldüğü kavganın görüntüleri
Babasının kavga ettiği şahıslara av bıçağıyla saldırdı! 1 kişinin öldüğü kavganın görüntüleri
Cansız manken taklidiyle AVM'de çok büyük soygun
Cansız manken taklidiyle AVM'de çok büyük soygun
İsrail içinde 8 bin kişi olan hastanenin yakınını vurdu! Gazze katliamında 13. gün canlı yayın
İsrail içinde 8 bin kişi olan hastanenin yakınını vurdu! Gazze katliamında 13. gün canlı yayın
Almanya'da camiye çirkin saldırı! Caminin kapısına gamalı haç çizdiler
Almanya'da camiye çirkin saldırı! Caminin kapısına gamalı haç çizdiler
TFF'nin Gazze kararı: Maçlardan önce saygı duruşu yapılacak
TFF'nin Gazze kararı: Maçlardan önce saygı duruşu yapılacak
Hizbullah'tan Aksa Tufanı ve savaş açıklaması!
Hizbullah'tan Aksa Tufanı ve savaş açıklaması!
Emin Çölaşan: Bu Arapları sevemedim
Emin Çölaşan: Bu Arapları sevemedim
YÖK ve üniversiteler İsrail'in Filistin'e saldırılarını şiddetle kınadı
YÖK ve üniversiteler İsrail'in Filistin'e saldırılarını şiddetle kınadı
ABD’li Yahudilerden ABD Kongresi'nde “ateşkes” için oturma eylemi
ABD’li Yahudilerden ABD Kongresi'nde “ateşkes” için oturma eylemi
Türkiye'de 3 günlük ulusal yas ilan edildi!
Türkiye'de 3 günlük ulusal yas ilan edildi!