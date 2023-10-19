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Uzmanı lazer epilasyon için uyardı!

Uzmanı lazer epilasyon için uyardı!

Güzellik uzmanı Şebnem Fındık, lazerle yüz bölgesine yapılan işlemlerde dünyanın en iyi cihazı da olsa yüzde 90 sonuç alınamadığını söyledi.

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Güzellik merkezi bulunan Şebnem Fındık, cilt bakımına ilişkin bilgiler verdi. Uygulamalarda her bölgede aynı sonuçları alamadıklarını belirten Fındık, yüz bölgesine yapılan işlemlerde dünyanın en iyi cihazı da olsa yüzde 90 oranında başarılı sonuç alamadıklarını ifade etti.

14 yıldır güzellik sektöründe olduğunu belirten Fındık, ''Lazer epilasyonda her kişide aynı sonuçları ve verimleri almıyoruz. Tüyün durumu, inceliği ve kalınlığı, hangi tüye hangi cihazlarla çalışılması gerekiyor bunlar öncelikle çok önemli. Her bölgede aynı sonuçları almıyoruz. Erkekte yanak ve ense boynu, kadınlarda özel bölge, kol altı ve göğüs bölgesi dirençli bölgeler oluyor. Bu konuda kesinlikle danışanları bilgilendirmek gerekiyor. Belirli bir oranda belirli bir garanti verilmemesi lazım. Dünyanın en iyi cihazı da olsa yüz bölgesinde kesinlikle yüzde 90 sonuç verilemez. Ağda şekerli olduğu için kıl kökünü besliyor. Jilet dediğimiz olay ise bir kıl kökünde üç tane çıkmasına sebep oluyor. Bunlar aslında bizi en çok zorlayan şeyler. Lazer epilasyon konforlu bir işlem. Bir tüyün çıkış evresi 15 ile 20 günü bulurken, lazer epilasyonda kılın kökünü besleyen kısmının dermal papilla ile bağlantısını kopardığımız için bir tüyün çıkışı 1 ayı bulabiliyor. Yavaş yavaş da inceldikten sonra bitiyor. En azından haftalık veya aylık berbere gitmeye neden kalmıyor. Lazer epilasyonda özellikle bacak, kol ve kol altı bölgelerinde yüzde 90’a kadar net sonuçlar alabiliyoruz. Eğer cihazımız dört mevsim sistemine uygunsa tabii ki çalışabilir. Aynı zamanda bunu yapan estetisyenin bilinçli olması gerekiyor. Günümüzde merdiven altı olarak tabir edilen çok fazla salon var. Ben bu sektöre 14 yılımı verdim. Her zaman yeni gelişen şeyler oluyor. Eğer uygunsa lazer epilasyonda düşük juul ile değil de kişiye göre juul ile çalışılırsa herhangi bir yanma veya kızarıklık olayları olmuyor. Lazer yapılan bölgenin de hemen güneş görmemesi gerekiyor. Bu şekilde dikkat edilip güneş koruyucular kullanılırsa hiçbir problem oluşmaz” dedi.

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